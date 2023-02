Anna Tatangelo e il fidanzato sono stati beccati per la prima volta dai paparazzi. Nuovo amore per Lady Tata, quindi, che ritrova il sorriso dopo l’addio allo storico compagno Gigi D’Alessio e a Livio Cori sarebbe. Tra i due cantanti è finita a causa di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Niente tradimenti o cose del genere, solo opinioni e modi di vivere diversi.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non entrava nel vivo della vicenda, ma a settembre ormai era chiaro che la storia tra Anna Tatangelo e il fidanzato era ormai arrivata al capolinea. Lady Tata è stata accanto a Gigi D’Alessio dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e da lui ha avuto il figlio Andrea, 12 anni.

Leggi anche: “Perché si sono lasciati”. Anna Tatangelo e Livio Cori, addio definitivo. E si scopre il motivo





Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci: le foto a Parigi

Poi il silenzio sulla sua vita privata. L’unica intervista nella quale si era sbilanciata era stata quella fatta a verissimo di Silvia Toffanin. “Innamorata è un parolone, però sto bene. Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”, aveva detto del fidanzato parlando ai microfoni di Verissimo.

A settembre poi la notizia dell’addio tra Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori. A lanciare la bomba era stato il settimanale Chi. Da qualche tempo circolava la voce di un nuovo amore per la cantante e dopo qualche dettaglio notato sui social, ora è arrivata la conferma. Le foto della nuova coppia sono state pubblicate con il numero di Chi in edicola da mercoledì 15 febbraio.

A farle battere il cuore dopo la fine della sua storia d’amore con il rapper Livio Cori, è Mattia Narducci. Modello di 10 anni più piccolo. I paparazzi hanno beccato Anna Tatangelo e il fidanzato durante la fuga in Francia. Mattia Narducci è un modello originario di Piacenza e sfila per i brand più famosi. È amico di Stefano Sala ad Andrea Damante e Simone Susinna. È nato nel 1997, ha gli occhi azzurri ed è alto un metro e 90.