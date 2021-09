“Da quando sta con lui…”. Anna Tatangelo, la confessione dell’amica sul suo rapporto con Livio

Anna Tatangelo, dopo la foto ufficiale di coppia con Livio Cori, la verità per bocca di un’amica. La cantante reduce dalla fine della relazione con Gigi D’Alessio ha provato a procedere con passo cauto nel riaprire il suo cuore a un nuovo amore. Dopo mesi di dichiarazioni sempre molto prudenti, la cantante è uscita allo scoperto con lui.

I fan non potevano che gioire nel vedere che la cantante abbia trovato la forza e il coraggio di rimettere in campo i propri sentimenti. Le foto ufficiali di coppia, mostrano Anna Tatangelo e Livio Cori molto affiati. Una coppia bella, da vedere e su cui poter tornare a scommettere. Ma è vero amore?

A rispondere alla domanda che tutti si stanno ponendo da diverso tempo, le parole dell’amica potrebbero sicuramente fungere da bussola per orientare meglio chi resta scettico sulla nuova scintilla scoccata tra la cantante di Sora e il cantante e attore napoletano di 31 anni, conosciuto da Anna nel 2019, durante il Festival di Sanremo e con il quale tutto ha avuto inizio da un’amicizia nata dietro le quinte.





Un rapporto di amicizia che si è poi trasformato in un sentimento diverso e che avrebbe contemplato un loro avvicinamento a partire dallo scorso marzo proprio in sala di registrazione. Qualche dettaglio in più su di loro sarebbe stato rivelato durante un’intervista per la rivista Di Più da parte di un’amica.

“Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme”. La cantante, dunque, appare “serena” e, a detta dell’amica, “Livio la fa stare bene”.