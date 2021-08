Finita la loro lunga storia d’amore oggi sia Anna Tatangelo che Gigi D’Alessio hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita sentimentale. Insieme per più di dieci anni non hanno mai svelato i motivi della rottura: l’annuncio della separazione è avvenuto nei primi mesi del 2020. Separazione definitiva dal momento che i cantanti si erano detti addio già nel 2017.

Ma poi ci avevano riprovato dando una seconda chance al loro amore fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione ma nonostante la separazione restano l’affetto e la stima e soprattutto il figlio Andrea, che ha dieci anni. Ora però Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con Livio Cori e Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo papà. La nuova compagna Denise Esposito partorirà il suo quinto figlio a ottobre. Tra l’altro, rumor lanciato da Chi proprio come quelli su queste nuove coppie, pare che Lady Tata sia stata l’ultima a sapere della gravidanza.

Anna Tatangelo, le foto sexy e la reazione del fidanzato Livio Cori

Denise Esposito è “in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli”. Ma se i rapporti con lei oggi “sono ottimi”, “al contrario risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea”.





E questo, si legge ancora su Chi, perché “la cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie”. Ma gossip a parte, la certezza è che con Livio Cori, cantante e attore napoletano 31enne che è stato nel cast di Gomorra e nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con Nino D’Angelo, Anna Tatangelo è definitivamente uscita allo scoperto.

Poco fa la cantante di Sora ha pubblicato una serie di foto sexy sul suo Instagram con tutta la sua bellezza e il suo fascino in primo piano. La reazione di Livio Cori? Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo ha lasciato ben tre cuori blu sotto allo scatto. E in uno precedente, invece, sotto alla foto in bikini ha scritto “il blu ti dona”. Ma anche la risposta di Lady Tata non si è fatta attendere: tre cuori, pure lei blu per lui. Magari il blu ha un significato per questa nuova coppia…