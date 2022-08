Poco tempo fa Anna Pettinelli aveva parlato di una crisi con Stefano Macchi, con cui aveva anche condiviso l’esperienza a Temptation Island. A Verissimo lo aveva anticipato a Silvia Toffanin: “Mi devi invitare un’altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”. “Mi sembra di capire che non va tutto bene”, aveva provato a incalzarla la conduttrice. Ma lei: “No, non va per niente. Poi ti racconterò”. Pochi giorni dopo era arrivata la conferma della rottura.



Anna Pettinelli si era aperta con Maurizio Costanzo e avevarivelato che quella che era iniziata come pausa di riflessione era poi diventata rottura: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte” aveva spiegato.





Anna Pettinelli, l’ex Stefano Macchi ha una nuova compagna



Per Anna Pettinelli sono mesi difficili. Molto probabilmente infatti non sarà ad Amici. Come anticipato da Davide Maggio, Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono fuori dal talent di Maria De Filippi. La coreografa 51enne lascia dopo ben nove edizioni, mentre la conduttrice radiofonica 65enne abbandona il suo ruolo. Confermati invece Alessandra Celentano e Raimondo Todaro come professori di danza e Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini coach di canto.



Insieme a loro, come detto, Arisa, che dopo un anno di pausa dal talent, trascorso da concorrente di Ballando con le stelle e giurata de Il Cantante Mascherato, ed Emanuel Lo, compagno di Giorgia, già nel 2016 insegnante di hip hop nella scuola e più volte anche giudice. Ospite del format “Un Caffè Con…” di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ha parlato di Amici, della sua carriera e dell’esperienza a Temptation Island.



Ora Anna Pettinelli dovrà fare i conti anche con un’altra questione, l’ex Stefano Macchi ha una nuova compagna. E non con una persona ‘comune’ bensì con un volto noto della televisione italiana. Di chi si tratta? Di Elisa D’Ospina, modella curvy classe 1983 con alle spalle un matrimonio.

