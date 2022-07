“Ora posso dirlo”. Anna Pettinelli, adesso che è fuori da Amici spiattella tutto su Rudy Zerbi

Anna Pettinelli e il rapporto con Rudy Zerbi. Per molto tempo la popolare insegnante di Amici e il noto collega hanno dato a vita a numerosi siparietti. Spesso e volentieri i due non si sono risparmiati quanto a critiche e perfino diverse discussioni e liti. Insomma non solo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, ma pure Alessandra e Rudy hanno segnato con le loro sfuriate l’ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi.

Recentemente Anna Pettinelli è tornata a parlare dell’argomento con Lorella Cuccarini nel web-talk “Un caffè con”. Dopo tre anni nel fortunato show la conduttrice radiofonica ha deciso di dire basta: non farà più parte del cast di Amici. Anche Veronica Peparini ha lasciato il programma. Al suo posto ci sarà Arisa, che ha già partecipato come insegnante.





Anna Pettinelli, la verità sul rapporto con Rudy Zerbi

Intervistata da Lorella Cuccarini Anna Pettinelli ha ripercorso la sua lunga carriera. Tantissimi i programmi condotti, per due volte il Festival di Sanremo e poi “Un disco per l’estate”. È stata anche opinionista a “La Fattoria”. Poi sei edizioni di “Discorsing” su RDS. Spesso è stata anche ospite di Barbara D’Urso e Caterina Balivo. Ma è sul rapporto con Rudy Zerbi che Anna ha parlato senza peli sulla lingua.

Qualcuno ha sospettato che le discussioni tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi fossero in qualche modo ‘costruite a tavolino’. La conduttrice, però, è stata chiarissima: “Vuoi chiedermi di Zerbi adesso? No perché la gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare e tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il prof… ma non c’è proprio niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose. Siamo agli antipodi”.

Anna Pettinelli ha poi parlato di Maria De Filippi: “Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te. È una finissima psicologa: sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli. È diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, la chiamerei, direi ‘scusa Maria, tu che faresti?’ È un’opinione di cui terrei grandissimo conto, questa è la forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa… ma non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora Maria?”.

