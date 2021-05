“Non si è visto in tv ma ho anche pianto”. Anna Pettinelli lo svela solo ora, dopo Amici: che lite con Rudy Zerbi

Anna Pettinelli, i retroscena dopo il grande finale di Amici 20. Il racconto della professoressa della scuola più famosa d’Italia arriva dopo la vittoria della ballerina Giulia Stabile, ponendo sotto i riflettori un altro nome, ovvero quello di Rudy Zerbi. La speaker di Rds ha rivelato alcuni momenti accaduti a telecamere spente e di cui il pubblico di telespettatori non è dunque a conoscenza.

Cosa sarà successo tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi? La prof ha raccontato tutto durante un’intervista nel format Casa Chi. Non poteva mancare al racconto, un particolare imperdibile accaduto durante una lite con Rudy Zerbi. Anna Pettinelli ha ammesso di avere reagito in un modo specifico che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tutto questo nonostante i due si conoscano da molti anni.

Ebbene dopo la lite in questione avvenuta con l’amico decennale e collega al banco dei professori di Amici, Anna Pettinelli non ha saputo trattenere le lacrime. Ma cosa avrà scatenato una simile reazione? Tutto è avvenuto a fne puntata, quando la speaker pare abbia detto al collega di avere “rotto le scatole”. Rudy Zerbi non ha potuto a sua che reagire in un modo specifico.





Tutto questo, si diceva, alla luce di un’amicizia che esite da ben 30 lunghi anni, che ha spesso visto la condivisione di momenti di vita anche molto piacevoli e personali, come ad esempio il periodo delle vacanze. Racconta Pettinelli: “Conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri”.

Poi la prof Pettinelli ha aggiunto e sottolineato: “Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo”. Ma cosa è accaduto nello specifico? Ecco la versione di Anna Pettinelli: “Dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male”.