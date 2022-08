“Io 40 anni fa”. Anna Pettinelli rifatta? Una foto per rispondere alle accuse di ‘ritocchini’

Anna Pettinelli contro gli hater. La speaker radiofonica non ci sta e sbotta contro le numerose critiche ricevute nelle ultime ore. Lo fa con un lungo post in risposta ai tanti utenti che non le perdonano l’uso di filtri nelle foto. Già, proprio così. Anche lei, come tanti vip, ama pubblicare momenti della propria giornata, della propria attività, del proprio relax. Negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram notiamo che ogni foto è accompagnata da un messaggio particolare.

“Vergogna a chi pensa male” un detto del 1300, ad esempio. E poi moltissimi sono i commenti di solidarietà e affetto da parte dei tanti fan. Tutto in seguito agli attacchi di chi l’accusa di ritoccare troppo le foto. Stavolta, così, ha voluto pubblicare due foto, una di 40 anni fa e una di oggi. Proprio per rispondere a queste critiche. Il lungo post inizia così: “Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti…”.





Anna Pettinelli e la risposta agli hater: “Da giorni rompete le pa***”

Anna Pettinelli è evidentemente irritata per le numerose critiche sui ritocchi fotografici. Per questo ha deciso di dedicare un post alla faccenda: “… e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pa*** con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura ma anche voi avete diritto a vivere”.

“Detto ciò – continua Anna Pettinelli – è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine ? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io😂😂😂😂”.

La conclusione di Anna Pettinelli è tutta un programma: “Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”. A questo messaggio molti altri vip hanno risposto: “Lasciali scrivere poveracci – dice Tina Cipollari – con o senza filtri sei sempre una bella donna, vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti”. Poi ci sono i commenti positivi anche di Pamela Petrarolo (“Non hanno nient’altro da fare…”, Salvo Sottile, Milena Miconi e Andrea Delogu. Insomma sembra che Anna abbia dato voce a molti che la pensano esattamente come lei.

“Con quella famosa”. Anna Pettinelli, l’ex Stefano Macchi ricomincia da lei