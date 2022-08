Amici 22, la nuova edizione del talent partirà senza Anna Pettinelli: dopo anni infatti non sarà alla corte di Maria De Filippi. Un addio che segue quello di Veronica Peparini che nei giorni scorsi ha parlato di questo momento particolare della sua vita professionale: “Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi”.



“Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”.





Amici 22, Anna Pettinelli critica il ritorno di Arisa



Poi ha continuato: “Ricordo due personalità completamente diverse. Tu e Heather eravate proprio diversissime, ma vi siete messe in gioco. Di te stimo che non ti senti mai arrivata. Prima io e te non ci conoscevamo. Un’esperienza complessa, ma davvero bella”. Un addio quindi senza veleno, al contrario di quello che sembra uscire dalle parole di Anna Pettinelli. (Leggi anche “Lascia Amici”. Maria De Filippi perde uno dei protagonisti. E si scopre il motivo)



Che, a differenza di Veronica, non ha gradito né il taglio né l’arrivo di Arisa: “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”, questo ciò che la Pettinelli ha detto. Non sono stati fatti riferimenti chiari né riferimento a nomi, ma tutti hanno pensato ad Arisa. La notizia, riportata da Dagospia e Novella2000, mette tutto sotto un’altra luce.



A onor del vero va detto che la notizia dell’addio di Anna Pettinelli da Amici non è stata ufficializzata e proprio le parole della conduttrice hanno insospettito. Va via da Amici o resta? La Pettinelli ha infatti salutato Lorella Cuccarini con un ambiguo “A prestissimo” e per via di questa frase tanti si sono convinti che la Pettinelli potrebbe restare ad Amici.

