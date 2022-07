Anna Pettinelli e l’indizio su Amici.Come anticipato da Davide Maggio, Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono fuori dal talent di Maria De Filippi. La coreografa 51enne lascia dopo ben nove edizioni, mentre la conduttrice radiofonica 65enne abbandona il suo ruolo. A sostituire le due arrivano Arisa ed Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia.

Confermati invece Alessandra Celentano e Raimondo Todaro come professori di danza e Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini choach di canto. Insieme a loro, come detto, Arisa, che dopo un anno di pausa dal talent, trascorso da concorrente di Ballando con le stelle e giurata de Il Cantante Mascherato, ed Emanuel Lo, compagno di Giorgia, già nel 2016 insegnante di hip hop nella scuola e più volte anche giudice. Ospite del format “Un Caffè Con…” di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ha parlato di Amici, della sua carriera e dell’esperienza a Temptation Island.





Anna Pettinelli e l’indizio su Amici – Non solo, la conduttrice radiofonica ha parlato anche del suo rapporto con Rudy Zerbi. I due hanno fatto scintille durante il talent di Maria De Filippi e durante la chiacchierata con Lorella Cuccarini si è lasciata andare a commenti non proprio lusinghieri nei confronti del collega. “La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Tu lo sai che è vero. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune”, ha detto senza troppi peli sulla lingua.

Anna Pettinelli e l’indizio su Amici – Ma al momento dei saluti c’è stata una frase che non è passata inosservata agli attenti utenti del web. La notizia dell’addio di Anna Pettinelli da Amici non è stata ufficializzata e proprio le parole della conduttrice hanno insospettito. Va via da Amici o resta? La Pettinelli ha infatti salutato Lorella Cuccarini con un ambiguo “A prestissimo” e per via di questa frase tanti si sono convinti che la Pettinelli potrebbe restare ad Amici.

Non solo Rudy Zerbi, la prof ha anche parlato di Maria De Filippi. Ovviamente i toni sono stati molti diversi da quelli usati per il collega: “Maria ha sempre ragione. Questa è una cosa che a me rode. Quando dice una cosa, lei la vede prima di te. Ha sempre ragione. È una psicologa. Sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli, è un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile Maria la chiamerei e le chiederei cosa farebbe. Tengo conto della sua opinione. Questa è la grande forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa, ma se non fosse così non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora? Non so come faccia a vivere. Gioca a padel. Ma quando? Alle 5 del mattino?”.

