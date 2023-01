Si racconta senza filtri Andrea Giambruno: il compagno di Giorgia Meloni. L’uomo, volto dei telegiornali targati Mediaset, da quando la donna è divenuta Presidente del Consiglio, non si è fatto più vedere in video. Tranne in questi ultimi giorni, in cui ha firmato un servizio sulla vicenda di Matteo Messina Denaro (che ha chiamato per errore due volte Stefano, Ndr). L’uomo tra l’altro, è un papà a tempo pieno, visto che la Meloni è sempre impegnato sul fronte amministrativo e politico.

Ora però Giambruno si è lasciato andare ad una lunga confessione al Corriere della Sera: “Sapevo che (Giorgia Meloni, Ndr) avrebbe dovuto viaggiare tanto, ma non pensavo tutti i giorni. È stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Organizzarsi è stato un girone dantesco. Riuscirci è complicato. Non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma, non arriva prima delle 23”. Riguardo la figlia Ginevra, l’uomo racconta: “Inizia capire che la madre c’è meno”.

E ancora: “Ma i genitori sentono lo stato d’animo dei figli e io vedo che lei cresce serena, che non le manca nulla”. La Meloni e Andrea Giambruno sono fidanzati da sette anni e da 6 hanno un figlia. I due naturalmente vivono a Roma. Come dicevamo lui è un giornalista di Mediaset: ha iniziato lì nel 2009 e piano piano si è fatto un nome lavorando a programmi come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5, Stasera Italia e Studio Aperto.

Poi la vittoria della Meloni alle ultime elezioni e la scelta di farsi un po’ da parte. Il giornalista ha così deciso di lasciare la conduzione – d’accordo con l’azienda – e iniziare il lavoro di autore e di redazione. Ora Andrea si occupa del lavoro dietro le quinte di “Diario del giorno”, per cui ricopre il ruolo di curatore delle edizioni della nuova rubrica del “Tg4”, in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40.

Sanno tutti che il nome di #MessinaDenaro è Matteo ma per il compagno #AndreaGiambruno della fascista #Meloni per due volte lo cambia in Stefano!!! 🤢#TG4 #blob pic.twitter.com/KZhASbDYHI — MauSci (@MauSci) January 16, 2023

Racconta: “Sono un giornalista, questo so fare: raccontare. Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché sono il compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?”. E dice:” Condurre significa Milano: comporta qualche sacrificio familiare, ma era giusto dare un segnale di disponibilità all’azienda”.

