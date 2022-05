Andrea Delogu ha un nuovo fidanzato. La voce su questa ipotesi era venuta fuori da un po’ di tempo, ma adesso c’è anche la certezza ufficiale. Infatti, per la prima volta in assoluto i due hanno pubblicato una foto di coppia decisamente romantica. Lui ha approfittato del giorno del compleanno della sua amata, che compie 40 anni, per mostrare a tutto il popolo della rete che tra i due c’è davvero amore. Non ci sono dunque più dubbi sul loro fidanzamento. Davvero notevole la differenza di età tra i due piccioncini.

Oltre a parlare di Andrea Delogu e di questo nuovo fidanzato, poco tempo fa è emersa una notizia bomba su di lei e un collega. Stefano De Martino e Andrea Delogu, una scelta ponderata di cui ha dato notizia Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo “prezzemolino” Stefano De Martino e Andrea Delogu (assistita da friends & partners)“. Tra i due c’è un grandissimo legame di amicizia e ora anche professionale.





Andrea Delogu ha un nuovo fidanzato: la prima foto insieme

Da alcuni mesi Andrea Delogu e il suo nuovo fidanzato compongono a tutti gli effetti una coppia, infatti pare che abbiano deciso di iniziare la storia d’amore nel settembre 2021, ma mai avevano voluto farsi vedere pubblicamente. Solamente alcuni paparazzi erano riusciti a ‘rubare’ alcune immagini di loro, ma adesso prima il giovane, che ha 23 anni, e poi la stessa conduttrice televisiva hanno voluto smettere di nascondersi e ai loro follower si sono fatti vedere in modo romantico per la prima volta.

Il nuovo fidanzato di Andrea Delogu ha scritto semplicemente: “Auguri baby” e la foto pubblicata ha fatto impazzire di gioia i fan. Lui si chiama Luigi Bruno e, come detto precedentemente, ha 17 anni in meno della presentatrice. Per quanto riguarda il lavoro, è un modello ed è molto ricercato da brand di grande calibro ed è seguito dalla Elite Model Management della città di Milano. Parlando del suo aspetto estetico, ha i capelli castani e gli occhi marroni ed è alto precisamente 1 metro e 85.

Andrea Delogu, classe 1982, dal 2018 è conduttrice su Radio2 della trasmissione La Versione delle Due insieme a Silvia Boschero. Lei è anche cintura nera secondo Dan di karate. Per quanto concerne la vita sentimentale, nel 2016 si è unita in matrimonio con l’attore Francesco Montanari, ma nel gennaio dell’anno scorso è stata annunciata la loro separazione.

