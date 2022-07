Andrea Delogu nuda alle Maldive. In queste settimane la vediamo in tv sul palco del Tim Summer Hits, lo show musicale estivo che andrà in onda su Rai 2 fino al prossimo giovedì 4 agosto che conduce insieme all’amico e collega Stefano De Martino ma è già partita per le vacanze.

Insieme a lei, tra la sabbia bianca e l’acqua cristallina delle isole tropicali, c’è il fidanzato Luigi Bruno, 24 anni. Ma non è stata una fuga organizzata: “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre”, ha raccontato ai suoi follower.





Andrea Delogu nuda alle Maldive

Poi diverse Storie Instagram in cui Andrea Delogu non mostra mai direttamente mostrato il fidanzato, ma siccome lui l’ha immortalata sui social anche se era quasi scontato è apparso chiaro che fossero partiti insieme per le Maldive. Del modello ha parlato per la prima volta a marzo, a Verissimo: ”È sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume”.

Alle Maldive invece via il costume. Tra i video di bagni in un’acqua stupenda, più turchese che mai, e le immagini del resort paradisiaco dove alloggiano, Andrea Delogu (e anche il suo fidanzato) si fa vedere nuda. Prima lei ha pubblicato una Storia dentro una piscina a sfioro in cui si copre il seno con le mani e le parti intime tirando su la gamba.

Poi è stato il turno del suo Luigi Bruno, che ha invece condiviso un post in cui si fa una doccia, anche lui completamente nudo, e mette in mostra il fondoschiena. ”Un Venero di Botticello”, la didascalia della foto. “Con lui sto bene, frequentarlo ha fatto riaffiorare sensazioni bellissime. Stiamo vivendo e basta”, aveva aggiunto la proposito del modello la conduttrice a Silvia Toffanin.

“La situazione ci è sfuggita di mano”. Andrea Delogu e Stefano De Martino, finalmente la verità