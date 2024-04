Al Grande Fratello è nato l’amore anche tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. C’è voluto del tempo, soprattutto per lei, ma proprio a poco dalla fine tra i due ex concorrenti del reality show è scoppiata la passione e in molti hanno iniziato a sostenere i ’Sergetti’. Hanno lasciato la casa da diversi giorni ormai, ma a quanto pare la loro storia prosegue anche lontana dalla telecamere. Sono stati anche ospiti a Verissimo e lei ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo, nonostante sia un feeling speciale con Sergio.

“Mi auguro di essere anche fuori la persona che sono stata al Grande Fratello. Ho scoperto una Greta che mi piace, non voglio farmi influenzare da nessuno. Non correrò più nei rapporti. Mi auguro di conoscere Sergio sempre di più perché è una bellissima persona. Mi legge ancora prima che mi spieghi”, ha detto a Silvia Toffanin l’ex single di Temptation Island.

“Ci sono riuscita”: Greta e Sergio, cosa è successo dopo il GF

Anche sui social Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sembrano essere più affiatati che mai. Continuano a vedersi nonostante la distanza e anche nelle scorse ore, lui ha raggiunto la ragazza a Milano. Insieme sono usciti con gli amici, sono andati a cena e l’ex gieffino si è anche lasciato convincere a cambiare look.

È Greta a mostrare il cambiamento impressionante di Sergio dopo la visita dal parrucchiere: taglio netto ai capelli lunghi che sfoggiava nella casa, spesso raccolti in uno chignon. “Ragazze, non ci crederete ma ci sono riuscita a fargli tagliare i capelli”, dice nelle Storie. E poi, sotto un’altra foto del fidanzato con il nuovo look: “Mamma mia…”, aggiungendo l’emoticon di un cuore.

Ma lui che ne pensa? “Allora, siete tutte troppo curiose di sapere cosa ne pensi Sergio del suo nuovo look. Niente, si è arrabbiato, ha preso un aereo ed è tornato a Roma. Abbiamo litigato tutto il pomeriggio per farsi sto taglio e, poi, è finita così… L’ho convinto ma non si è piaciuto, quindi, ha cenato e se n’è andato, mi ha abbandonato”, scherza Greta che poi inquadra Sergio. Anche l’imprenditore, non solo le fan, sembra gradire questo taglio.