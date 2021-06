Amedeo Goria ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo dove ha svelato alcuni dettagli, anche piccanti, della sua relazione con Vera Miales. Modella di origini moldave, ha 36 anni (contro i 67 del giornalista) ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia, anzi. La passione tra l’ex marito di Maria Teresa Ruta e Vera Miales è alle stelle, assicura lui.

Innanzitutto della giovane fidanzata ha detto che è una ragazza coi piedi per terra, perché oltre a posare ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre. E anche che con lui voleva mettere su famiglia. E “pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me”.

Amedeo Goria, passione alle stelle con Vera Miales: “Lo facciamo anche 5 volte al giorno”

Ma sull’argomento figli Amedeo Goria è stato categorico: “Le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”. Il cronista ha già due figli ormai grandi avuti da Maria Teresa Ruta con la quale è stato sposato dal 1987 al 2004. Il matrimonio è finito a causa dei tradimenti di lui.





Tornando alla storia d’amore con Vera Miales, Amedeo Goria parla anche della sfera intima e a Nuovo svela tra loro che c’è una grande attrazione: spesso fanno l’amore anche cinque volte al giorno. “Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”, ha detto al magazine. E ha anche assicurato di non ricorrere ad alcuno ‘aiutino’.

Amedeo Goria e Vera Miales hanno deciso di vivere il loro amore giorno per giorno, senza fare troppi progetti a lungo termini. E la modella, dal canto suo, ha ammesso che dopo qualche titubanza iniziale ora va tutto benissimo con il compagno che ha conosciuto tramite amici in comune. Nei mesi scorsi è stata accusata di fingere e cercare popolarità ma col tempo sta dimostrando che il suo sentimento è reale.