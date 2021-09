Ambra Angiolini è felicemente legata dal punto di vista sentimentale all’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Nonostante le voci di crisi fatte circolare negli ultimi mesi, i due non hanno mai confermato di aver avuto problemi e in particolare la donna ha smentito in più di un’occasione questa verità dei fatti. Ma qualche ora fa lei si è resa protagonista di un gesto inaspettato e raro. Si è infatti immortalata in compagnia di suo figlio Leonardo, che non appare praticamente mai.

Qualche giorno fa Ambra Angiolini ha raccontato di essere stata minacciata: “Mi hanno augurato la morte, ma vaccinarsi è troppo importante. Io e mia figlia abbiamo avuto il Covid, sono stata male anche dopo. Siamo tutti vaccinati, la famiglia, Max, tutti. È troppo importante, spero che lo capiscano”. Un momento non facile per l’attrice italiana, che però ha voluto porre l’attenzione su un argomento importante. Ma veniamo adesso ad oggi e all’immagine pubblicata sul social network Instagram.

Ambra Angiolini in tante occasioni si è fatta vedere con la figlia Jolanda, ma Leonardo è decisamente più riservato e preferisce non essere al centro dell’attenzione. La sua mamma ha però fatto uno strappo alla regola e ha deciso di farlo vedere a tutti. E quanto è cresciuto, infatti ha raggiunto la soglia dei 15 anni. Questa la didascalia scelta dall’ex di Francesco Renga: “Arrabbiati pure…Ti Leo tantissimo”. E ha aggiunto gli hashtag #mammefiglio #instagram #ambragram e #love.





Sotto questo meraviglioso post social, Ambra Angiolini ha ricevuto una miriade di messaggi positivi. Nino D’Angelo le ha scritto: “Siete bellissimi”, mentre Sandra Milo ha commentato: “Per noi mamme i figli restano sempre piccoli, anche se sono grandi e grossi e cercano di sottrarsi ai nostri baci e abbracci”. Ed effettivamente nello scatto Ambra prova a dargli un bel bacio, ma lui ha provato a non riceverlo probabilmente per timidezza. Ma le vuole ovviamente un grande bene.

Ambra Angiolini è stata la compagna del cantante Francesco Renga dal 2004 al 2015 e da lui ha avuto appunto i figli Leonardo e Jolanda, che hanno 15 e 17 anni. Alcuni anni fa in un’intervista ha confessato di aver sofferto di bulimia, ma grazie a Renga e all’arrivo della primogenita è stata in grado di mettersi alle spalle la malattia. Quattro anni fa ha invece incontrato Max Allegri, col quale ha un’importante relazione sentimentale.