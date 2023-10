Potrebbero arrivare nuovi fuori onda choc di Giambruno. Questa è la paura più grande al momento dei fedelissimi di Giorgia Meloni che lo confessano al Corriere della Sera. Senza fare nomi, il quotidiano italiano cita alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e parla ancora di Andrea Giambruno, l’oramai ex compagno della Premier, ora senza più una fidanzata e forse anche un lavoro. Le fonti all’interno del partito, dicono al Corriere: “Giorgia ci ha pensato fino all’ultimo”.

E ancora: “Ma aveva bisogno di prendersi mezza giornata e ha scelto di sacrificare l’unico evento in agenda in cui la sua assenza non danneggiava l’Italia”, si fa chiaramente riferimento all’assenza di Giorgia Meloni alla kermesse nazionale di Fratelli D’Italia (ne abbiamo parlato qui). Sembra, secondo altre fonti, che la donna sarebbe “Stanca, devastata. E furibonda”. Anche la sorella Arianna molto contrariata dalla stampa, commenta: “E come volete che stia?”.





Nel frattempo alcune fonti senza nome, fanno sapere che all’orizzonte le nuvole sembrano più oscure che mai: “Arriverà roba più grossa”, dice un esponente del governo. Sembra infatti che quelle pubblicate da Striscia, non sono le uniche (scomode) uscite di Giambruno. La paura infatti è che ci siano altri video (o forse solo audio) con contenuti, o meglio “avances sessuali” o altre immagini e notizie imbarazzanti, fa sapere il Corriere della Sera.

Chiaramente per gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia ascoltati dal quotidiano, sarebbero contenuti strumentali che danneggerebbero vistosamente la premier. Ma chi si nasconde (se qualcuno lo sta davvero facendo), dietro quei filmati di Striscia la Notizia? Secondo alcuni infatti (i social ma non solo, Ndr) la colpa starebbe ai vertici di Mediaset, che progetterebbero una discesa in campo, citando Silvio Berlusconi.

Per altri invece, ci sarebbe solo la voce dell’irriverenza di Antonio Ricci che dopo la beatificazione di Andrea Giambruno su Chi, avrebbe deciso di mostrare il suo vero volto agli italiani. Eppure c’è chi afferma che Giambruno sarebbe innocuo, solo un po’ spavaldo. Difficile da dire. E Giorgia Meloni? “Incazzata nera”. Come non dovrebbe.

