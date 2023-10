Andrea Giambruno, l’ormai ex compagno della premier al centro delle cronache negli ultimi giorni dopo alcuni compromettenti fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia è stato immortalato per la prima volta dopo l’addio della compagna Giorgia Meloni. Dagospia ha infatti pubblicato la prima foto del giornalista e conduttore tv dopo la sospensione da Mediaset e la rottura con la premier.

Sabato 21 ottobre 2023 Andrea Giambruno è stato avvistato nel centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio, a Bergamo, insieme a sua figlia Ginevra, avuta con Giorgia Meloni 7 anni fa, alla cugina della bimba e a delle altre persone. La premier ha deciso di dare forfait alla festa di Fratelli d’Italia e di restare a casa con la figlia Ginevra, che domenica quindi ha fatto ritorno a Roma dalla madre.

Andrea Giambruno dopo l’addio di Giorgia Meloni: “Sta sotto un treno”

L’annuncio è arrivato da Guido Crosetto. “Giorgia non è fisicamente qui, ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia – le parole del ministro della Difesa e grande amico della premier – e noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene”.

Come riporta il Corriere della Sera, Andrea Giambruno “sta sotto a un treno”. Da venerdì la sua vita è completamente cambiata. La sua storia con Giorgia Meloni è finita e forse anche la sua carriera a Mediaset. “In famiglia — ormai lo sappiamo — le cose non andavano bene ma se è vero che Meloni e Giambruno vivevano da separati in casa da tempo, certo lui non immaginava un epilogo così netto e improvviso”, si legge sul Corriere. Secondo il quotidiano l’uscita di scena di Giambruno dalla vita di Giorgia Meloni “sarebbe stata un’altra, più morbida e probabilmente molto più diluita nel tempo”. Ma i fuorionda hanno affrettato tutto.

E ancora: “In un attimo ha visto crollare la sua vita; si sentiva re e si è ritrovato senza scettro, mai avrebbe immaginato che nel momento della popolarità più luminosa tutto si sarebbe spento all’improvviso, una fragorosa caduta che ha mandato il suo mondo in pezzi”. Chi lo conosce, scrive il Corriere, parla di un carattere sopra le righe ma mai così esagerato. Dopo la nomina di Giorgia Meloni a capo del governo, Giambruno ha mostrato una “certa arroganza e presunzione che gli avevano fatto credere di essere intoccabile, di potersi permettere qualunque uscita”. Ora tutto è crollato.