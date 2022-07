Dopo 3 figli maschi una femminuccia: la coppia vip aspetta la sua principessa

Ed è una femminuccia! Tre maschietti, tutti vicini, poi l’annuncio a sorpresa del quarto figlio: Alice Campello Alvaro Morata presto di nuovo genitori. Le voci della dolce attesa erano nell’aria da settimana, poi è arrivata la certezza: “Baby 4 is coming”, la didascalia del post su Instagram del calciatore spagnolo e della moglie, influencer veneziana e figlia dell’amministratore unico di Campello Motors.

Un annuncio, questo Alice Campello Alvaro Morata, arrivato con un ritratto di famiglia in cui i gemellini Alessandro e Leonardo e Edoardo, abbracciano e baciano il pancino della mamma, che stampa un bacio sulle labbra del marito. Da quel momento in poi le ipotesi sul sesso.





Alice Campello Alvaro Morata: il sesso del quarto figlio

Da quando Alice Campello ha annunciato la sua quarta gravidanza, tanti le hanno scritto social che questa volta sarebbe stata femmina stavolta. Non c’è nemmeno bisogno di sottolineare che il colore del fiocco ha un’importanza relativa, ma ci sta che dopo tre maschietti due genitori sperano di crescere una femminuccia.

E le voci e i fan questa volta non avevano torto: Alice Campello Alvaro Morata appenderanno un fiocco rosa: aspettano una femminuccia! Forse neanche lei ci credeva quando ha visto quel fumo tingersi di rosa. Le foto del ‘gender reveal’ sono state pubblicate da entrambi su Instagram e sono raggianti e felicissimi con in mano un fumogeno e un alone rosa intorno.

“Principessa ti stiamo aspettando!”, la didascalia del post seguita da tantissimi cuori rosa e emoji di festa. Sotto già migliaia di commenti, tra cui spiccano quelli delle amiche vip come Chiara Ferragni e Beatrice Valli, e diversi “Finalmente”. Insomma, un po’ tutti speravano che arrivasse una femminuccia questa volta. Per ora non sappiamo altro, ma probabilmente fra poco si aprirà il toto-nome.

