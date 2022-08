Alfonso Signorini spiega come sta Ilary Blasi. Il noto conduttore televisivo nei giorni scorsi aveva parlato della separazione di una delle coppie più famose e amate d’Italia. Intanto va detto che il settimanale da lui diretto, Chi, è stato il primo a pubblicare le foto di Totti sotto casa di Noemi. Poi il conduttore, che in queste settimane sta lavorando per allestire il cast del GF Vip 7, ha affrontato la vicenda dal punto di vista del gossip e dei giornali.

Alfonso Signorini ha spiegato: “Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa”. Sicuramente lo è stato. In ogni caso oggi Signorini ha rivelato al Messaggero di aver incontrato Ilary Blasi. E quindi ha raccontato come sta l’amica e collega dopo la separazione.





Alfonso Signorini: “Vi dico come sta Ilary Blasi”

“Sì, l’ho incontrata – dice Alfonso Signorini su Blogtivvu riferendosi a Ilary Blasi – Ha pubblicato molte foto dal lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai Ilary ha scelto la montagna, quest’anno? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.

“La montagna – le parole di Alfonso Signorini – riempie di energie, è una ricarica per corpo e spirito. La pandemia ha fatto aumentare il numero di persone che hanno scelto la montagna, invece del mare. Di certo, coccola. La montagna ti abbraccia, ti fa sentire un po’ più protetto. E questo, anche psicologicamente, è impattante. Favorisce il pensiero e, se non la meditazione, sicuramente la contemplazione”.

Intanto nelle ultime ore sul Corriere della Sera la giornalista Giovanna Cavalli ha lanciato la bomba: “Tutti parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può”.

Il fatto è che Noemi Bocchi è stata vista entrare in una clinica, la Mater Dei, alla quale si rivolgono spesso le donne in dolce attesa. Ora non si sa se la nuova fidanzata di Francesco Totti lo abbia fatto perché aspetta un bimbo o magari ha visitato qualcuna di sua conoscenza. Ma la notizia bomba nasce tutta da qui…

“Noemi Bocchi incinta di Totti”: l’ultima bomba di gossip