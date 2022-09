“Stanno insieme”. Amici, Alex Wyse dimentica Cosmary: chi è la donna che gli fa battere il cuore

Alex Wise di Amici ha una nuova fidanzata. L’allievo del noto talent show ha fatto parlare di sé non solo per le sue qualità canore, ma anche per la sua relazione con un’altra concorrente. Parliamo ovviamente di Cosmary Fasanelli. Dopo la fine del programma i due si sono frequentati per diverse settimane. Purtroppo però le cose non sono andate come sperato ed è arrivata la rottura. Entrambi hanno rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Alex ha riferito: “Le cose non vanno sempre come vorremmo, da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. La amo sempre, mi scuso per averti fatta aspettare, metabolizzo Mi ci è voluto un po’, per chi piangeva e sorrideva con me”. Queste invece le parole di Cosmary: “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”.





Alex Wise, nuova fidanzata dopo Cosmary

Dopo la fine della storia con Alex il gossip si è scatenato su Cosmary Fasanelli. Diverse segnalazioni hanno riportato che ci sarebbe del tenero tra lei e Nunzio Stancampiano, altro allievo di Amici. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato che un testimone le ha confidato: “Vennero a Napoli, avevano confidenza, Nunzio disse ‘Non fate foto altrimenti escono i gossip'”. A quanto pare la liaison tra Nunzio e Cosmary sarebbe nata quando la ballerina stava ancora con Alex…

Adesso, comunque, si parla di una nuova fidanzata anche per Alex Wise. A riferirlo è Amedeo Venza secondo il quale l’ex cantante di Amici starebbe con una modella. La sua identità, però, resta al momento ancora sconosciuta. Ciò sarebbe dovuto dalla volontà di entrambi di mantenere la propria riservatezza.

“Alex sta frequentando una ragazza, pare sia una modella! – scrive Amedeo Venza – Una storia che il giovane artista vorrebbe tenere per sé e senza esporla troppo sui social. In questi giorni cercheremo di capire di chi si tratta!”. Intanto sembrerebbe arrivata alla fine la storia tra Cosmary e Nunzio. A supporto di questa tesi il fatto che il papà di Fasanelli ha smesso di seguire il ballerino. E quest’ultimo ha scritto un enigmatico messaggio: “So chi è falso e chi è vero, sto solo al gioco, rilassati”.

“Ma che bomba!”. Nunzio, scoppia l’amore con lei: ex Amici e chiacchieratissima da mesi