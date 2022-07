Alex Wyse dopo Cosmary Fasanelli, è finita tra gli ex protagonisti di Amici. Giornata nera, quella di martedì 5 luglio, per le coppie nate nei programmi di Maria De Filippi. Due addii a UeD e uno, appunto, nella scuola più famosa della tv. La rottura era nell’aria, molti avevano capito che qualcosa non andava dopo le parole di lui a Casa Chi.

Poi è arrivato l’annuncio ufficiale, ma pare la rottura tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli non sia proprio fresca. Probabilmente si sono lasciati già da qualche tempo, stando alle parole usate dal cantante su Telegram per rivelare ai suoi fan la fine della sua storia con Cosmary.





Alex Wyse dopo Cosmary: foto

“Le cose non vanno sempre come le vorremmo, da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori. Io le vorrò sempre bene, mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare. Per chi ha pianto e sorriso con me”, ha scritto Alex Wyse lasciando quindi intendere che la rottura non è arrivata di certo nelle ultime ore.

Lei invece ha rotto il silenzio su Instagram. Cosmary ha scritto un lungo messaggio in cui ha chiesto ai fan di portare rispetto per questo momento delicato. Ma poco prima che i due ex Amici ufficializzassero il loro addio Novella2000 ha beccato il cantante in stazione, perché mentre si stava recando a Milano, il treno su cui stava viaggiando ha subito un guasto.

Fotografato a Reggio Emilia in attesa dell’arrivo di un altro treno, Alex Wyse “è apparso ai nostri occhi palesemente nervoso e irritato. Nonostante qualcuno abbia riconosciuto il cantante, Wyse non ha dato confidenza a nessuno, ma solo poche ore dopo abbiamo scoperto il perché”, si legge sul sito di Novella 2000. Solo più tardi si è infatti scoperto dell’annuncio che di lì a poco sarebbe stato pubblicato per rivelare la notizia sulla rottura con Cosmary.

