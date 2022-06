“Ma allora è vero”. Alex Wyse e Luigi Strangis, scoppia la bomba sui 2 ex allievi di Amici

Alex Wyse e Luigi Strangis di Amici 21, qualcosa bolle in pentole. Nei giorni scorsi Luigi Strangis è stato intervistato dall’ex trionfatrice di Amici: Giulia Stabile. La ballerina ha iniziato chiedendo: “In cosa Luigi è stabile?”. “Sono stabile nel diabete, là per forza devo esserlo” ha risposto. E ancora: “Che rapporto ho con il pubblico? Bello ed è anche amoroso. In otto mesi si è creato qualcosa e ora si raccolgono i frutti di un percorso”.



Tra i pregi si riconosce la razionalità, tra i difetti: “La testardaggine”. Poi ha rivelato: “Non l’ho mai detto a nessuno, da piccolo mi facevano proprio paura le statuette dei santi”. La Stabile ha colto la palla al balzo per snocciolare una battuta spassosa sul suo fidanzato: “Pensa che io ho un santo in casa”. Nessuna menzione su Alex Wyse. A farlo, lanciando una vera e propria bomba, ci ha pensato il portale QuelloCheTuttiVoglionoSapere.





Alex Wyse e Luigi Strangis, la coppia verso Sanremo



“Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di settimane fa. In queste ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti. Il fatto che Wyse e Strangis facciano parte della stessa casa discografica”. (Leggi anche “Da Amici 21 alla Rai”. Luigi Strangis, succede a meno di una settimana dalla vittoria del talent)



“Ovvero, la 21co presieduta da Giordana Angi e Mattia Briga, sta facendo avanzare l’ipotesi di una possibile partecipazione di entrambi a Sanremo 2023. I due, infatti, potrebbero prendere parte alla competizione canora più attesa dell’anno formando un duetto e portando, di conseguenza, una sola canzone scritta e cantata da entrambi”.



La partecipazione di Luigi e Alex in coppia sarebbe davvero una novità per il Festival di Sanremo visto che fino a oggi nessun vincitore di Amici ha partecipato alla karmesse canora duettando con un suo compagno di scuola. A testimonianza che Luigi Strangis e Alex vanno d’accordo c’è la prima foto che hanno pubblicato sui social: un selfie pubblicato da Alex Wyse su Twitter che ha fatto letteralmente impazzire i fan di gioia. Solo una foto, nemmeno una didascalia, ma quanto

