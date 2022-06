Alex Belli Delia Duran testimoni di nozze dell’ex GF Vip. Il matrimonio si terrà subito dopo l’estate, il prossimo settembre, e i dettagli sono stati svelati dai futuri sposi da Barbara D’Urso, nell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque.

La coppia è molto legata a Alex Belli e Delia Duran, soprattutto lui. E infatti ha chiesto all’attore di fare da testimone al matrimonio. Anche lui a sua volta è stato testimone di nozze dell’ex concorrente del GF Vip. “Noi siamo i testimoni di nozze”, ha detto la modella venezuelana presente in studio.





“È vero. Mirko ha chiesto ad Alex Belli di fare testimone. Così, visto che è presente, chiedo a Delia se vuole essere la mia”, ha confermato Guenda Goria. E Delia Duran, seduta al suo fianco, l’ha subito abbracciata: “Senza dubbio” è stata la risposta immediata. La figlia di Maria Teresa Ruta e Mirko Gancitano sono legati dal 2021, dopo essersi conosciuti a Sharm El Sheik.

Dopo la paparazzata del settimanale Chi gli amici di Alex Belli e Delia Duran hanno deciso di ufficializzare la love story su Instagram: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare” le parole di lei.

La proposta di matrimonio, tra l’altro, è avvenuta proprio nella Casa del GF Vip quando Mirko Gancitano ha chiesto ad Amedeo Goria la mano della figlia. “Ci sposiamo tra settembre e ottobre, abbiamo preso la casa a Sharm, dove ci siamo conosciuti”, ha aggiunto la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che è già emozionata all’idea di giurare amore eterno al fidanzato ed ex Secchione dell’ultima Pupa e il Secchione.

