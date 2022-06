Alex Belli nuova auto. O meglio, un vero e proprio gioiellino a bordo del quale sono stati pizzicati l’attore e la sua compagna, Delia Duran. Da quando è finito il GF Vip 6 la coppia non ha mai smesso di far parlare siti e giornali di gossip. Lei, tra l’altro, è anche ospite fissa de L’isola dei famosi e ha avuto un duro scontro con Nicolas Vaporidis pochi giorni fa.

La modella venezuelana ha criticato duramente il concorrente all’Isola dei Famosi durante una delle ultime dirette. Lo ha accusato di essersi rivolto come un cafone a Lory Del Santo, altra naufraga di questa edizione. E le accuse di Delia Duran sono state ribadite dallo stesso Alex Belli attraverso un tweet.





Alex Belli nuova auto: il prezzo della macchina extra lusso

Ma tornando ad Alex Belli, ultimamente è stata beccato dai paparazzi del settimanale Chi mentre sfrecciava per Milano con la sua Delia Duran. A colpire l’attenzione, probabilmente anche dei passanti oltre che dei fotografi, la macchina extra lusso a bordo della quale la coppia del GF Vip 6 viaggiava.

Non certo la classica auto per tutte le tasche. Come riporta il sito Today, che cita il magazine di Alfonso Signorini, stiamo parlando di una Lamborghini Uracàn Performante Spider color verde acceso, guarda caso in pendant con l’abito della compagna di Alex Belli. “Fluo addict”, scrive infatti lei a margine del post in cui sale in auto.

Alex Belli e Delia Duran hanno parcheggiato la Lamborghini nei pressi di un noto locale della movida milanese e, inevitabilmente, sono stati immortalati dai paparazzi. Il prezzo di questa nuova auto? Oltre 200mila euro (22mila, per la precisione, scrive ancora Today. Ora, non è chiaro se l’auto è affittata o se invece è stata proprio comprata dai due. Di certo c’è che in entrambi i casi parliamo di costi altissimi.

