Il momento tanto atteso, anche se si tratta solo del primo passo, è arrivato. Guenda Goria e la sua dolce metà Mirko Gancitano si sono uniti in matrimonio. Non si è trattato però della classica cerimonia a cui siamo abituati in Italia, infatti hanno preferito optare per un rito utilizzato a Santo Domingo. Non a caso si trovano attualmente al caldo, nel territorio domenicano, e proprio nelle vicinanze del mare hanno realizzato questo sogno meraviglioso. E le loro foto stanno già facendo il giro della rete.

Alcuni giorni fa Guenda Goria ha invece raccontato di aver combattuto nuovamente con qualche problema fisico: “Ennesimo problemino di salute. La prima cosa abbiamo pensato è incinta ma l’abbiamo escluso. Una situazione gastrointestinale. Abbiamo pensato anche che potesse essere una reazione di vaccino tardiva. Comunque la dottoressa Dora mi ha salvata”. E proprio il suo partner le era stato vicino in quella fase difficile. Ma fortunatamente non si è trattato di nulla di particolarmente pericoloso.

A beccarli mentre coronavano uno dei loro obiettivi più importanti dal punto di vista personale è stato il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Il luogo delle nozze tra Guenda Goria e Mirko è stato esattamente Bayahibe. E la figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato di non aspettarsi un evento del genere: “Mi ha portata in spiaggia, poi mi ha fatto provare dei vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone Dal Verde di Calcutta mi ha sussurrato ‘fidati di me’ e in pochi minuti eravamo all’altare”.





Poi Guenda Goria ha aggiunto: “Ci siamo promessi l’amore eterno”. Bisogna però sottolineare un aspetto importante, infatti questo matrimonio non è valido nel nostro Paese e quindi per definirli ufficialmente marito e moglie occorrerà attendere la celebrazione italiana. Resta ancora il mistero sulla data precisa dell’evento nostrano, ma recentemente l’ex gieffina ha affermato: “Vorrei sposarmi a Natale dell’anno prossimo, comunque le cerimonie saranno a Luino sul lago Maggiore e a Mazara del Vallo”.

Qualche settimana fa Maria Teresa Ruta ha fatto un annuncio bomba su di lei e su Guenda Goria. Mamma e figlia potranno infatti condividere un’esperienza professionale, infatti saranno protagoniste di uno spettacolo a teatro, nel quale Maria Teresa impersonerà una circense: “Era da tempo che sognavo di fare uno spettacolo con mia figlia Guenda. Non vedo l’ora di lavorare con lei”.