Ma quanto è bella la figlia di Alessia Marcuzzi? Eh, direte voi, facile, con tanta mamma è tutto più facile. Vero è che la bellezza non è tutto, anche se tra i detti di qualche tempo fa ce ne sta uno che fa “altezza mezza bellezza”. Ok, ci siamo capiti, meglio belli che brutti, bando alle ipocrisie. Se poi una è pure slanciata, sexy e con un sorriso così allora il gioco è fatto. E infatti non è un caso se la bionda di “Boomerissima” sta in tv da moooolto tempo.

Per quanto riguarda la vita privata Alessia Marcuzzi ha avuto una relazione con Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Internazionale di serie A di calcio, dal quale ha avuto un figlio (Tommaso, nato ad aprile 2001). Poi la storia è finita e, 10 anni dopo, la showgirl ha avuto Mia, frutto dell’amore con il dj e conduttore radio Francesco Facchinetti. Alessia ha un bellissimo rapporto con la sua secondogenita, come dimostrano i numerosi momenti condivisi sui social.

Ecco la figlia di Alessia Marcuzzi: Mia è la ‘burlona’ di casa

Spulciando nel profilo Instagram ufficiale di Alessia Marcuzzi abbiamo visto di sfuggita un video in cui la conduttrice sembra letteralmente volare per terra. Dopo la caduta sugli scogli di pochi giorni fa un altro incidente? Niente affatto, Alessia si mantiene in equilibrio sulla sua testa e poi rotola agilmente sulla sabbia. Sembra un esercizio semplice, ma senza un minimo di pratica si rischia di farsi male. Tornando alla figlia Mia, eccola in tutta la sua incantevolezza.

Alessia Marcuzzi svela attraverso uno dei tanti scatti social un lato della personalità e del carattere della piccola Mia (13 anni, ndr). Infatti nella didascalia di un post scrive: “Mi fai ridere tanto. Perché sei buffa, intelligente e fuori dagli schemi. Piccola grande e MIA”. Ecco quindi pure svelato il senso di questo nome che in così poche lettere riesce ad esprimere il legame unico che ogni mamma ha con i propri figli.

Mia è davvero una Alessia Marcuzzi in miniatura e in tanti hanno notato che, oltre alla somiglianza fisica ha anche gli stessi atteggiamenti. Guardate come appoggia il bel visino sulla mano esattamente nella stessa identica posizione della mamma che, chissà, magari fra qualche anno potrebbe avere una nuova ‘rivale’ nel sempre competitivo e complicato mondo della tv. Intanto le due, per qualcuno gocce d’acqua per altri invece è la copia del papà, fanno incetta di cuoricini: “È pazzesca Mia, sembra che Alessia Nazionale l’abbia scansionata guardandosi allo specchio” e ancora: “Identica alla mamma,ma gli occhi,lo sguardo sono del padre …dolcissima 🌸”.

