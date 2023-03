Brutte notizie per Alessia Mancini, costretta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica nelle scorse ore. A rivelare tutto è stata la conduttrice televisiva su Instagram, dove ha anche mostrato una foto subito dopo aver subito l’intervento. Tanti i ringraziamenti fatti dalla donna nei confronti di coloro che l’hanno aiutata concretamente, non solo sotto i ferri. Infatti, il suo pensiero è andato anche a due persone fondamentali della sua vita, che le sono state accanto in maniera intensa e amorevole.

Poi Alessia Mancini, dopo l’operazione, non solo ha detto grazie a tutti coloro che l’hanno supportata ma ha anche risposto ad alcuni suoi seguaci spiegando nei dettagli cosa dovrà fare da adesso in poi per ristabilirsi il prima possibile. Un momento certamente complicato e che non le permetterà di fare molte cose. Una situazione inedita per lei, come ha spiegato in una Instagram story: “Non ho memoria dell’ultima volta che sono stata sul divano a guardare la tv. Ma nonostante siano passati secoli, c’è ancora Brooke a Beautiful”.

Alessia Mancini sottoposta ad un’operazione: come sta

Queste le prime parole di Alessia Mancini, in seguito all’operazione che l’ha costretta ora a rimanere più tempo del previsto a letto: “Su quale fosse il ginocchio da operare nessun dubbio!!! Grazie di cuore al Prof. Fernando Marcucci e a tutto lo staff davvero speciale che oggi mi ha fatto sentire a casa. Grazie a mio marito (Flavio Montrucchio n.d.r.) che mi è sempre accanto come se fosse il primo giorno (e che mi scarrozza qua e là da ormai due settimane). Grazie alla mia mamma, che mi ha presa in custodia e mi sta coccolando come quando ero bambina”.

Infine, ha detto: “E grazie a tutti voi per i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti”. Poi è entrata più nel dettaglio sull’intervento subito al ginocchio destro, infatti Alessia Mancini ha voluto aggiungere: “L’ultima cosa che ricordo della sala operatoria, prima di essermi addormentata, è la playlist di Sanremo”. E ancora: “Stampelle e niente carico almeno per una settimana…Magneto terapia di notte e crioterapia di giorno”. E ora la speranza è che possa risollevarsi davvero in brevissimo tempo.

Classe 1978, Alessia Mancini è famosa per essere stata protagonista a Non è la Rai, Passaparola e La sai l’ultima? per citare alcune sue esperienze. Lei è unita in matrimonio con Flavio Montrucchio, dal quale ha avuto anche due figli, da quasi 20 anni. Si sono sposati infatti nell’ottobre del 2003.