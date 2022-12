“Perché dovevo farlo”. Segno di vittoria dopo l’intervento di mastectomia, la vip italiana rompe il silenzio

Doppia mastectomia per la vip italiana, le parole dopo l’intervento. Un annuncio a decisione presa informava i fan dell’operazione a cui la modella si sarebbe sottoposta. Paura condivisa con i fan e oggi un altro messaggio che finalmente rassicura tutti sulle sue attuali condizioni di salute. L’annuncio della vip dall’ospedale.

Bianca Balti dopo l’intervento, le sue parole fanno tirare un sospiro di sollievo. “Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile”.

Bianca Balti dopo l’intervento delicato al seno. Il suo racconto

E ancora: “Terrorizzata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità. Ora che non posso tirarmi più indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi per sentirmi dire quanto sono coraggiosa”, aveva confessato Bianca Balti prima di sottoporsi alla delicata operazione di rimozione del seno. (“Mi devono togliere il seno”. L’annuncio choc della vip italiana, a poche ore dall’intervento chirurgico).

Doppia mastectomia in quanto portatrice della mutazione BRCA1, Bianca Balti dopo l’operazione ha voluto aggiornare i fan e rassicurare sulle sue condizioni di salute: “L’operazione è andata bene”, con queste parole la modella ha annunciato la buona riuscita dell’operazione presso il Providence Saint Joseph Medical Center, in California. Questo il suo annuncio completo di ogni dettaglio che lascia tirare un sospiro di sollievo.

“L’operazione è andata bene, avevo dolori quando mi sono svegliata e mi hanno dato dei medicinali. Sono in camera, è andato tutto bene. Sono molto felice. Sono un po’ stanca ma sto bene. Ho fame, non mi danno niente da mangiare. Mi mangerei un hamburger”, ha raccontato Bianca Balti non appena andato via l’effetto dell’anestesia.