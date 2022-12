“Mi devono togliere il seno”. L’annuncio choc della vip italiana, a poche ore dall’intervento chirurgico

Questa estata la top model italiana ha annunciato di doversi sottoporre a un’operazione poiché potrebbe rischiare di essere colpita in futuro da un tumore. Ha presto questa decisione drastica, ma a suo avviso necessaria. E lo ha voluto comunicare a tutti: la top model in questione è Bianca Balti, la 38enne modella dallo sguardo magnetico. Lo scorso agosto ha confessato che le possibilità di avere un tumore sono tutt’altro che trascurabili e quindi come prevenzione dovrà effettuare un’operazione.

Secondo quanto lei stessa ha raccontato ai suoi follower di Instagram, Bianca Balti deve ovviamente fare di tutto per evitare che un tumore possa materializzarsi nella sua vita e, sebbene sia stata una scelta indubbiamente non gradevole, ha preferito decidere di fare un’operazione per risolvere questa problematica di salute. Lei ha infatti una mutazione di tipo genetico, che le crea l’aumento molto considerevole delle probabilità di essere colpita nel prossimo futuro dal gravissimo male.

Bianca Balti si sottopone a un’operazione: rimuove i seni e le ovaie

E adesso è arrivato il momento per Bianca Balti di sottoporsi alla delicata operazione. E sui social ha condiviso le proprie paure con i suoi follower (sono oltre un milione). “Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva – ha spiegato la top model 38enne in una lunga lettera indirizzata ai follower iscritti alla sua newsletter -. Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile”, confessa Bianca Balti.

La sua lettera prosegue: “Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità”. L’operazione è stata fissata a Los Angeles per giovedì 8 dicembre: le verrà rimosso infatti interamente il tessuto mammario, per evitare ogni rischio di tumore al seno. “Giovedì 8 dicembre 2022 verrò ricoverata per l’asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta”.

Bianca Balti ha anche deciso di farsi congelare gli ovociti e in questo modo non dovrà rinunciare all’idea di diventare mamma un’altra volta. La top model ha due figlie: Mia e Matilde. “L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurando di non aver alcun rimpianto in futuro”, ha spiegato la modella che un giorno potrà essere madre anche senza, necessariamente, un compagno al suo fianco.