“Ma stanno insieme”. L’ex tronista top e la bellissima velina: un amore tutto da Canale 5

Alessandro Zarino e Shaila Gatta insieme? Il gossip esplode sull’ex protagonista di Uomini e Donne nonché ex tentatore di Temptation Island e l’ex velina di Strisica La Notizia. L’ex tronista lo ricordiamo per la sua storia con Veronica Burchielli che però non è andata a buon fine. Successivamente Zarino si è concentrato sulla sua carriera e, come riportato da Amedeo Venza, è riuscito ad entrare nel Guinnes dei primati.

“Alessandro Zarino – ha raccontato l’esperto di gossip – è entrato nel Guinness World Record per aver sfilato a 6800 metri di altitudine per un evento a favore della biodiversità nel mondo! Sarà una sorta di docufilm che racconterà la magica avventura di 12 modelli e Zarino ha rappresentato l’Italia”. L’ex velina, invece, qualche tempo fa ammise candidamente di essersi rifatta il seno: “Dopo un percorso di allenamento intenso – ha spiegato – ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più grande, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio… semplicemente desideravo avere una forma”.





Il gossip su Alessandro Zarino e Shail Gatta

A svelare la ‘tresca’ tra l’ex UeD Alessandro Zarino e l’ex velina di Striscia La Notizia Shaila Gatta è stata la solitamente ben informata Deianira Marzano. Prima all’influencer è arrivata una segnalazione di una fan: “Deiaaa comunque domenica Zarino e Shaila (velina) insieme…”. A queste parole l’esperta di gossip ha risposto: “Zarino e Shaila Due sconosciuti vabbè non ci sono molti gossip oggi”.

Nelle ultime ore Deianira Marzano è tornata a parlare di loro due, confermando quanto rivelato poco tempo fa: “Ecco la nuova coppia come vi dissi Zarino e la velina”. Resta, tuttavia, qualche dubbio sulla veridicità del gossip. Infatti Shaila Gatta lo scorso maggio aveva ufficializzato la sua relazione con il calciatore Leonardo Blanchard con il quale stava da due anni.

Ora la segnalazione e la foto insieme fanno pensare a qualcosa di diverso: che Shaila Gatta e Alessandro Zarino stiano davvero insieme? Oppure sono semplici conoscenti? Difficile da dire, aspettiamo magari che si esprimano i diretti interessati. Intanto Zarino recentemente è tornato a parlare dell’esperienza che lo ha fatto entrare nel Guinness World Record: “Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato”.

“Non respiravo più”. Uomini e Donne, la rivelazione dell’ex protagonista spiazza tutti. “Ho pensato di non farcela”