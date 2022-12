Splendida notizia per il figlio di Raoul Bova, che si è laureato. Non poteva esserci notizia migliore per l’attore, che ha festeggiato a dovere l’incredibile risultato raggiunto dal giovane. Non ha non potuto celebrare questo importante traguardo del ragazzo, che è parso molto sorridente sui social network. Inoltre, immancabile anche la corona di alloro, che viene issata sulla testa dei neo laureati. Bellissime le parole dell’attore, che sono state condivise in toto da migliaia di follower.

Il figlio di Raoul Bova si è dunque laureato nelle scorse ore ed è stato festeggiato da tutta la sua famiglia, compresa ovviamente sua madre Chiara Giordano, ex moglie di Raoul. Non è il primo figlio vip ad ottenere nell’ultimo periodo questo obiettivo. Ad ottobre a festeggiare era stata Maria Grazia Cucinotta: “Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta”: Giulia è ovviamente sua figlia.

Il figlio di Raoul Bova si è laureato

Il figlio di Raoul Bova, dopo essersi laureato permettendo ai suoi genitori di essere entusiasti, ha potuto leggere in primis il messaggio del papà famoso: “Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te”. E ha taggato Alessandro Leon, che ha 22 anni. Mamma Chiara Giordano ha invece scritto: “Il regalo di Natale più bello!”. Ed effettivamente non poteva che essere altrimenti. La fine di questo 2022 è stata meravigliosa per l’attore e l’ex coniuge, che hanno avuto una gioia indescrivibile solo a parole.

Il sito Today ha poi raccontato che, dopo la tesi di Alessandro Leon Bova, si è festeggiato all’interno di un noto ristorante della città di Milano, dove c’è il grande cuoco Filippo La Mantia. Presenti amici e parenti per complimentarsi con il figlio dell’attore e di Chiara Giordano. Questo quanto commentato dai follower di Raoul: “Tanti auguri, complimenti”, “Grande soddisfazione per i genitori vedere che i ragazzi si realizzano”, “Congratulazioni al tuo Alessandro”, “Complimenti per la sua laurea”.

Con Chiara Giordano Raoul Bova ha avuto i figli Alessandro Leon, neo laureato, nato nel 2000 e Francesco, venuto alla luce l’anno successivo. Con l’attuale compagna Rocio Munoz Morales ha invece concepito Luna e Alma, nate rispettivamente il 2 dicembre del 2015 e il primo novembre 2018.