“Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta”: Giulia è la figlia di Maria Grazia Cucinotta, che da mamma orgogliosa rende nota la sua felicità sui social.

“Grazie amore di mamma… Io e papà ti amiamo”, conclude l’attrice nel post dove si scorrono più fotografie del grande giorno di Giulia, che ha concluso brillantemente il suo percorso di studi universitari alla Luiss di Roma.

Maria Grazia Cucinotta figlia: Giulia si è laureata

Ed è una rarità vedere Maria Grazia Cucinotta con sua figlia e in generale il suo quotidiano. L’attrice è infatti sempre molto riservata sulla sua vita privata e non è certo sua abitudine mostrare ai suoi fan i momenti della sua vita su Instagram, ma questo traguardo della sua Giulia meritava certamente un’eccezione alla regola.

E foto fuori dall’ateneo romano siano, per la gioia di tutti i fan. Giulia da sola a corona d’alloro subito dopo la proclamazione, Giulia accanto alla famosa mamma che invece indossa il suo più bel sorriso e ancora quelle della famiglia al completo, con il papà.

Giulia Violati è l’unica figlia nata dall’amore tra Maria Grazia Cucinotta e l’imprenditore Giulio Violati, sposato nel 1995. È nata nel 2001 e come detto si è appena laureata all’Università Luiss di Roma. Per ora quindi non sembra voler seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo ma chissà…