Brutta notizia per Maria Grazia Cucinotta, che ha annunciato di essere stata colpita da un lutto in famiglia nelle scorse ore. Ha pubblicato una foto della persona che purtroppo non c’è più e ha scritto un messaggio molto commovente. Immediatamente è arrivata la reazione dei suoi follower, che hanno scritto dei commenti per incoraggiare l’attrice in questo suo momento molto difficile. Dovrà necessariamente reagire per andare avanti, ma ora giustamente è tempo solo del dolore e del rispetto.

Maria Grazia Cucinotta ha avuto un lutto familiare, che le ha causato un’enorme tristezza. L’anno scorso lei aveva parlato di un programma, poi saltato improvvisamente: “A un certo punto, però, Chiara mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer. Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo”.





Maria Grazia Cucinotta, lutto in famiglia per l’attrice

Amarezza e tristezza per Maria Grazia Cucinotta, che però ha affrontato il lutto con una forza incredibile. Infatti, ha voluto sfogarsi con i suoi follower e ha voluto ricordare con parole meravigliose quest’uomo che è stato importante anche nella sua vita e che è morto. Lei ha esclamato: “Ciao nonno Carlo ♡ adesso potrai riprendere per mano la tua Rita e potrete ricominciare a passeggiare insieme nell’eternità dell’amore….Sei stato un grande imprenditore, marito, padre, nonno (suocero per me)”.

A perdere la vita è dunque stato il suocero di Maria Grazia Cucinotta, come rivelato da lei stessa nel post. Subito dopo sono apparsi i messaggi di personaggi famosi come Rossella Brescia ed Eva Grimaldi, che le hanno fatto le condoglianze. Fan comuni hanno aggiunto: “Mi dispiace tanto per la perdita del papà di Giulio”, “Sentite condoglianze”, “Cara Maria Grazia, condoglianze a te, tuo marito e a tutte le persone della vostra famiglia, che in questo momento soffrono per la perdita. Vicino con la preghiera”.

Parlando di Maria Grazia Cucinotta, nata a Messina il 27 luglio del 1968, è anche produttrice cinematografica ed ex modella. La apprezzano in tutto il mondo soprattutto per aver recitato nel film Il postino con Massimo Troisi e per la saga 007 Il mondo non basta. In Usa la amano moltissima perché è stata produttrice delle pellicole Last Minute Marocco e All the Invisible Children.

Una vita per il cinema con il più grande dei registi, l’attore è morto: “Il suo genio ci mancherà”