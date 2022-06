Alessandro Basciano compleanno, stessa cosa accaduta a Lulù Selassié. L’ex GF Vip 6, ora impegnato con Sophie Codegoni, ha festeggiato 33 anni lo scorso 1 giungo ma, a quanto pare, i piani erano molto diversi. Proprio come per la princess, la festa non è andata come previsto.

Al party di compleanno di Alessandro Basciano sarebbero dovuti esserci diversi ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia. La loro presenza alla festa sarebbe stata assicurata dal fidanzato di Sophie Codegoni sia al locale scelto che al settimanale Chi che ha pubblicato le foto, riporta il sito Biccy.





Alessandro Basciano compleanno: cosa è successo alla festa

Ma, ecco il paragone con la festa di compleanno organizzata da Lulù Selassié, in tanti non si sarebbero presentati. E l’improvvisa assenza di molti ex gieffini avrebbe un po’ indispettito i dirigenti del locale che ha ospitato il compleanno e anche Alfonso Signorini. Motivo? Si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissimi volti noti.

E infatti, come mostrano le foto del compleanno di Alessandro Basciano, gli unici ex vipponi presenti sono stati Giucas Casella e Gianluca Costantino. Tra gli altri invitati, non c’erano Soleil Sorge, ma va detto che in quel periodo si trovava in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, e le sorelle Selassié.

“L’ho festeggiato a Napoli perché ho molto amici lì ed alla fine abbiamo fatto un weekend di relax”, ha raccontato sul magazine di Alfonso Signorini Alessandro Basciano. Che poi ha confermato la ‘buca’ di alcuni invitati. Alla domanda “Quale gieffino avrebbe voluto alla festa e chi no?“ ha risposto: “Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale”.

