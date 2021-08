Temptation Island 2021 ha segnato la fine della storia d’amore di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. La coppia è arrivata ai ferri corti nelle ultime puntate del reality. Lui nel villaggio si era distinto per i suoi modi non proprio sobri tra amore smodato per la palestra, un rigido regime alimentare da seguire per mantenersi in forma e manie di grandezza.

Tutte caratteristiche che l’ormai ex fidanzata Jessica, nell’altro villaggio, lamentava. Lei si è molto avvicinata al single Davide Basolo a Temptation Island 2021 e alla fine, dopo il falò di confronto, la coppia composta da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni si è lasciata. I due si sono rivisti al matrimonio di altri due concorrenti, Claudia e Ste, ma non è cambiato nulla dalla chiacchierata fatta con Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle riprese di Temptation Island 2021.

Alessandro Autera fidanzato dopo Temptation Island 2021?

“Siamo amici, non c’è più nulla, non c’è più niente. Io vedo una persona e anche lei. Ci vogliamo solo bene e io non porto rancore a nessuno”, le parole di Alessandro Autera su Jessica. Che negli ultimi giorni ha scatenato il gossip su una sua presunta nuova relazione. No, non si tratterebbe del tentatore Davide Basolo, non è ancora chiaro chi sia oggi al suo fianco.





E invece Alessandro Autera non si nasconde. Da Instagram sembra proprio che dopo Temptation Island 2021 stia continuando la frequentazione con Carlotta Adacher, la tentatrice conosciuta nel programma. Lo confermano alcune Instagram Stories pubblicate da lei e condivise da lui, che mostrano i due mano nella mano a cena in un ristorante di Ostia e poi in auto. La (ex?) single aggiunge pure un’emoticon a forma di cuore.

Tra l’altro nei giorni scorsi Carlotta Adacher ha pure attaccato Jessica Mascheroni definendola “viziata e prevedibile”. La ragazza che il pubblico ha conosciuto a Temptation Island 2021 è romana ma italo tedesca e classe 1987 e, stando alla sua scheda di presentazione, è specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ma lavora anche in tv: è co-conduttrice del talk show a tema calcistico Il tribunale delle Romane in onda sul canale locale Rete Oro.