Alessandra Amoroso non ha fatto parlare di sé per la sua musica nelle scorse ore, ma per un gesto straordinario nei confronti dell’Emilia-Romagna dopo la gravissima alluvione che continua a provocare danni e disagi alla popolazione. Le violentissime piogge che hanno colpito la regione italiana hanno provocato 14 vittime nonché migliaia di persone sfollate e una quantità industriale di case ed attività commerciali che sono diventate inagibili o sono proprio state spazzate via.

Si continua a lavorare duramente per rendere l’area più sicura, ma purtroppo l’allerta rossa non è ancora cessata visto che sta continuando a piovere. Alessandra Amoroso ha dimostrato quindi di avere un cuore enorme e ha ufficializzato un suo straordinario gesto sui social in favore dell’Emilia-Romagna. I suoi fan e gli abitanti colpiti da questa tragedia sono sicuramente molto felici di questo comportamento generoso della cantante.

Alessandra Amoroso, grande gesto per l’Emilia-Romagna

Moltissimi vip si sono subito adoperati per aiutare la cittadinanza in difficoltà e Alessandra Amoroso è stata una di coloro che si sono immediatamente prodigate per dare un supporto concreto. E il suo gesto per l’Emilia-Romagna ha ricevuto solo applausi. Ha annunciato questa sua volontà attraverso i suoi social network e ne ha approfittato per sensibilizzare tutti i suoi follower, affinché possano fare qualcosa di veramente importante.

Queste le parole usate da Alessandra Amoroso, che tramite la sua associazione ha fatto una donazione sostanziosa: “Come credo tutti voi, sono senza parole di fronte alle immagini che provengono dall’Emilia-Romagna. Vorrei rendermi utile in qualche modo, tendere una mano a chi ora con grande dignità si sta già rimettendo in piedi, nonostante tutto. Io e la mia onlus abbiamo pensato a un modo concreto per dimostrare la nostra vicinanza e ciò che possiamo fare ora è donare una cifra di 10mila euro a sostegno della Croce Ross Italiana“.

E Alessandra ha concluso: “Grazie ai fondi che, per emergenze come questa e per gli altri progetti della onlus, vengono raccolti tramite il tesseramento al mio fanclub, il 5×1000 e le generose donazioni spontanee”.