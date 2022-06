Alberto Matano, polemiche dopo il matrimonio con Riccardo Mannino. In questi giorni non si è fatto altro che parlare delle nozze del conduttore de La vita in diretta, officiate dalla sua grandissima amica e collega Mara Venier. Il presentatore Rai ha anche mostrato le prime immagini dopo la cerimonia e i suoi fan sono letteralmente impazziti di gioia. Peccato però che ora all’improvviso siano esplose delle critiche inattese, che ovviamente non faranno piacere nemmeno al diretto interessato.

Alberto Matano, polemiche dopo il matrimonio scatenate da una persona con un ruolo particolare. Intanto, nelle ore precedenti, Mara Venier ha raccontato un retroscena: “Quando ho detto la fatidica frase ‘Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..’ mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti. L’idea di essere lì a sposare i miei due amici era troppo commovente. Poi lentamente ce l’ho fatta e sono riuscita ad andare avanti. Sì, è stato un matrimonio d’amore puro”.





Alberto Matano, polemiche dopo il matrimonio

Alberto Matano, polemiche dopo il matrimonio inattese per lui e anche per tutto il pubblico. Infatti, un uomo appartenente al mondo della chiesa, Don Marco Pozza, ha deciso in via strettamente personale di inviare un messaggio pubblico nei confronti del neo sposo: “Voglio mandare un grande abbraccio e una preghiera per il mio amico Alberto Matano nel giorno della loro unione civile”. E all’improvviso questo augurio ha fatto scatenare un polverone, con strascichi notevoli.

Dopo quel commento di Don Marco Pozza su Alberto Matano e Riccardo Mannino, Messainlatino.it ha scritto un articolo molto polemico: “Possibile che buona parte degli amici di Papa Francesco siano pro gay o gay?”. Quindi, in un certo senso sono state chieste delle spiegazioni al Pontefice, che comunque ha sempre manifestato vicinanza al mondo omosessuale nel corso del suo pontificato tuttora in corso. Staremo a vedere se Bergoglio avrà voglia di rispondere a questa domanda.

Poche ore dopo il matrimonio è arrivata anche la prima foto di coppia, con dedica, di Alberto Matano. Non c’è bisogno di troppe parole, basta “L’amore” nella didascalia dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram in cui lui e il marito Riccardo Mannino sembrano più che raggianti. È una piccola gallery quella che Alberto Matano regala ai suoi tanti fan dopo il matrimonio. Nella seconda foto con loro c’è anche l’amica Mara Venier.

“L’amore”. Alberto Matano, dopo il matrimonio la prima foto di coppia