Al Bano è diventato nonno per la quarta volta, il racconto sul parto della figlia Romina. Il popolare cantante di Cellino San Marco aveva già tre nipoti, figli di Cristel e Davor Luksic: Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019 e Ryo Inés, l’ultima arrivata, nata il 23 settembre 2021.

Proprio recentemente Romina Carrisi (36 anni) e il compagno Stefano Rastelli (52) sono diventati genitori del piccolo Axel Lupo. I due hanno scelto di dare un nome sicuramente originale al loro primo figlio. Nome sul quale Fiorello ha scherzato: “lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco…”. Una battuta che però non è per niente piaciuta a Romina che ha sbottato “Questo è bullismo“. In ogni caso Al Bano ha fatto una rivelazione proprio sulla recente nascita del nipote.

La rivelazione di Al Bano sulla nascita del nipote Axel Lupo

In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv Al Bano ha spiegato che la figlia Romina è stata “in travaglio per 14 ore”. Ovviamente adesso l’attrice è molto provata, anche se le sue condizioni di salute sono buone. Lei stessa ha voluto rassicurare tutti rivelando che sia lei sia il figlio appena nato stanno bene. D’altra parte lei può contare su due nonni eccezionali come Al Bano e Romina Power.

Per quanto riguarda il nome è stato lo stesso Al Bano a spiegarne il significato. Axel in ebraico significa ‘Signore della pace’ mentre il lupo è simbolo di forza e libertà. Inoltre diversi anni fa lui aveva un avvocato tedesco che si chiamava Axel. È possibile che la figlia sia rimasta impressionata da quel nome e per questo abbia voluto darlo al figlio.

Al Bano nella stessa intervista ha anche spiegato l’origine del suo nome: quando suo padre era soldato in Albania, durante la Seconda Guerra Mondiale chiese ed ottenne aiuto, affamato e infreddolito, alla gente del posto. Per questo aveva promesso che se fosse sopravvissuto e avesse avuto un figlio lo avrebbe chiamato Albano: “Ora che è arrivato un altro maschietto, sento che un po’ del mio sangue, continua a vivere e questo mi dà speranza” ha concluso Al Bano.

