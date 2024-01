Romina Carrisi e il ‘ko’ a Fiorello. Come ormai è noto la figlia di Al Bano e Romina Power è diventata mamma per la prima volta. Il piccolo Alex Lupo è arrivato a casa per godere delle coccole e delle attenzioni di mamma Romina e papà Stefano. Ad accogliere la nenomamma fuori dal portone dell’ospedale, ben 5 paparazzi che hanno immortalato il lieto evento. Peccato però che a poche ore dall’arrivo a casa, la battuta in diretta tv dello showman siciliano non sembra essere stata molto gradita.

Romina Carrisi contro Fiorello, una battuta infelice. Andiamo con ordine e raccontiamo per bene i fatti. Romina Carrisi è diventata mamma da pochi giorni: Alex Lupo è arrivato nella vita di mamma e papà e adesso la coppia potrà iniziare a scrivere un nuovo capitolo tra gioie, scoperte e sorrisi.

Romina Carrisi contro Fiorello, una battuta sul nome del figlio non piace affatto: “È bullismo!”

Poi c’è anche Chiara Nasti, in dolce attesa di una femminuccia che ha annunciato di essere molto indecisa sulla scelta del nome: “La vorrei chiamare Barbie, ma non me l’approva nessuno”, aveva rivelato non troppo tempo fa. “Sono indecisa tra Jennifer e Kimberly”, ha poi aggiunto. Insomma, Fiorello nel corso della diretta tv di VivaRai2 ha voluto ironizzare proprio sui nomi dei piccoli di casa.

“La Nasti la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty”, così Fiorello ha ironizzato davanti alle telecamere. La replica di Romina Carrisi non ha tardato ad arrivare.

“Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Si… certo… si fa per ridere ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neomamma mi dispiace”, ha risposto Romina per poi sottolineare: “Comunque mio figlio Alex Lupo sta benissimo”.