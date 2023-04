Incredibile, ma vero: Aida Yespica ha dato una svolta alla sua vita e l’annuncio è arrivato da lei stessa online. Non ha fatto troppi giri di parole e ha confermato la sua intenzione di immergersi in una nuova avventura pazzesca. Sono già quasi tutti impazziti davanti a questa notizia, sebbene non manchino anche alcune dure critiche alla donna. Sono stati illustrati tutti i dettagli riguardanti la sua novità sensazionale, che sta già incuriosendo migliaia e migliaia di persone in queste ore.

Era da un po’ di tempo che non si parlava di Aida Yespica, ma il suo ritorno è stato in grande stile. Una svolta choc nella vita e il consenso è già arrivato, anche se bisognerà capire tra non molto quanta gente realmente la seguirà in questo suo percorso sexy. Una decisione molto privata quella della showgirl, che ha 40 anni. La sua bellezza è incantevole, così come il suo corpo è mozzafiato, e metterà tutto questo a disposizione dei suoi innumerevoli fan, pronti a farle richieste bollenti.

Aida Yespica, svolta choc nella sua vita

Aida Yespica non era soddisfatta probabilmente del già clamoroso successo avuto su social come Instagram, dove è seguita da 996mila follower, ma ha pensato di dare una vera e propria svolta molto intima alla sua vita proponendo dei contenuti decisamente hot. Un modo per dare il meglio di sé, ma nella riservatezza più assoluta, dato che bisognerà sborsare una somma di denaro per riuscire ad ottenere ciò che lei offre ai suoi fan. Andiamo a scoprire insieme cosa ha deciso di fare la 40enne venezuelana.

Secondo quanto ha comunicato lei sui social, Aida ha aperto un suo profilo su OnlyFans, la piattaforma dove è possibile apprezzare foto a luci rosse dietro il pagamento di una certa cifra. Il suo abbonamento costa ad esempio 25 dollari al mese e l’ex del Bagaglino si è descritta così: “100% venezuelana, living in Milan. Così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte. Chattiamo, sono eccitata di condividere la mia vita privata con te“. E il sito Leggo ha riportato due commenti contrastanti, in riferimento a questa sua decisione.

Un suo grande fan ha scritto: “Che si darebbe per una donna così semplicemente stupenda”. Mentre c’è anche chi l’ha criticata per questa scelta: “Smettono di fare soldi in modo normale, ma sanno di avere l’ancora di salvezza OnlyFans”.