Agata Reale e il regalo di Maria De Filippi. In queste ore, l’ex ballerina di Amici è tornata a raccontare della sua battaglia con la leucemia promielocitica. Ora la donna per fortuna sta bene, dopo circa un anno e mezzo di cure. Sta meglio ed ha anche finito il ciclo di chemio, l’incubo ormai sembra alle spalle per lei. Ora torna a parlare e in una nuova intervista, ha raccontato quello che è successo con i suoi amici del programma tv.

Agata Reale e il regalo di Maria De Filippi che non si aspettava. Come ha raccontato lei stessa, la conduttrice di Amici infatti è stata vicina da subito all’ex alunna del suo talent. Queste le sue parole: “Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. La prima cosa che ha fatto era cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico, quale luminare più… lui contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia e ti dico che sono stati tutti eccezionali”.

Agata Reale e il regalo di Maria De Filippi: il gesto meraviglioso

“Appena Maria De Filippi l’ha saputo, ma anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi. Hanno dovuto mandare il cartaceo e hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati eccezionali. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con il suo team. Poi confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello”.

“E non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”. Agata Reale e il regalo di Maria De Filippi.

La donna ha poi raccontato: “Con questo mostro della malattia mi sono sentita sola quando ho visto che non riuscivo a fare determinate cose. E soprattutto quando mi veniva detto ‘come facciamo se ti verrà la febbre quando devi condurre un evento?’. Un po’ mi sono sentita discriminata. Bisognerebbe capire che i malati sono persone normali. Se uno vuole fare e lavorare lasciatelo fare normalmente“.

