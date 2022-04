“Ho finito la chemio”. Amici, l’annuncio dell’ex ballerina: la dura battaglia continua

Amici, la rivelazione sulla malattia della ballerina. Una dolorosa verità emersa solo di recente in un post condiviso su Instagram per i fan. Un annuncio commovente quello di Agata Reale, che ha condiviso con tutti la sua storia e la dura battaglia contro il cancro. Queste le parole della ballerina ed ex inviata di Verissimo.

“È difficile spiegare quell’attimo in cui ti dicono di avere una malattia tumore, cancro!parole così forti che fanno paura,la parola che mi accompagna da anni è leucemia!eppure io ho avuto solo paura di lasciare la mia bambina anche se sapevo di lasciarla in ottime mani! Sarei stata tranquilla ma una figlia merita una madre”, scrive Agata Reale.





Un lungo e commovente post a corredo di una foto di Agata Reale con un dolce sorriso sulle labbra: “È difficile dire anche semplicemente ho finito finalmente…Dopo 2 anni e mezzo!!! Ho finito la chemio di mantenimento e la sensazione è veramente strana!!! Tutti pensano finalmente sei libera… sai che c’è è difficile spiegare anche questo”, annuncia Agata Reale ai fan.

“Credo che è difficile sentirsi liberi dopo un’esperienza del genere… pensi che i farmaci ti aiutano a non far tornare la malattia e quando dici finalmente ho finito… di avere rotture, di sentirti debole, di vomitare, di avere giramenti di testa, mal di testa pazzeschi… è lì che dici!? E ora???”, chiosa Agata.

Nel messaggio la ballerina ha sottolineato: “Cancro. Sono parole forti che mi accompagnano, parole come leucemia“. Le parole di Agata Reale trasmettono forza e coraggio. La ballerina confessa solo oggi: “È difficile spiegare il dolore, sempre in silenzio, il vomito, le varie complicazioni, la febbre, le afte in bocca i sudori la notte, le visioni, le paure, il veleno in bocca, il non poter andare in bagno e piangere di dolore per la cosa più naturale”.

“Perché è famosa”. Isola, Fabrizia Santarelli sbarca in Honduras: chi è la nuova naufraga