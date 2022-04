“Perché è famosa”. Isola, Fabrizia Santarelli sbarca in Honduras: chi è la nuova naufraga

Ilary Blasi l’ha presentata al pubblico con breve video. Pochi secondi che hanno attirato l’attenzione sulla prossima naufraga che sbarcherà in Honduras. Si tratta di Fabrizia Santarelli. “C’è posta per voi anche questa sera, è il secondo appuntamento della vostra rubrica, Pesci scapoloni, e c’è una nuova candidata che ci ha scritto e che vorrebbe raggiungervi”, ha affermato Ilary Blasi rivolgendosi a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

Fabrizia Santarelli si è detta single ed ha registrato un videomessaggio per potersi presentare: “Presto sarò una vostra compagna di avventure all’Isola. Sono single da un po’ e i tramonti dell’Isola mi aiuteranno a lasciare il cuore. L’uomo che cerco deve essere senz’altro colto e intelligente, data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza”. La nuova naufraga ha 29 anni, è nata a Bari ed è una delle showgirl italiane più belle e amate del momento. Ma la sua vita non è sempre stata dedicata al mondo dello spettacolo. Dopo il diploma al Liceo Classico, infatti, ha intrapreso gli studi in Giurisprudenza, laureandosi a pieni voti e dedicandosi alla pratica forense.





Fabrizia Santarelli, dalle aule di tribunale all’Isola dei Famosi

Dopo la laurea Fabrizia Santarelli ha continuato a frequentare le aule di tribunale, cercando di mettere a frutto ciò che aveva imparato mediante i suoi studi. Oltre alla passione per lo studio, Fabrizia Santarelli ha quella per la moda, una passione che l’ha portata nel 2011 a partecipare a Miss Italia e vinse la fascia Miss Curve d’Italia Elena Mirò. Nonostante la popolarità ha continuato a lavorare alla Corte d’Appello di Roma

Fabrizia Santarelli è una giovane donna piena di sorprese. Non solo ha collaborato con i più importanti brand di moda come modella, ma ha deciso di affinare le sue abilità studiando recitazione e diplomandosi all’Accademia del Cinema di Roma. Insomma, nel suo destino è stato sempre presente il mondo dello spettacolo.

Nel 2021 è arrivata l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico della tv, quando è stata scelta da Paolo Bonolis ad Avanti un altro come Bona Sorte mora, alternandosi alla “classica” Bona Sorte bionda interpretata da Francesca Brambilla. Lo scorso anno è stato abbastanza fortunato per la giovane modella che è stata scelta per un piccolo ruolo nella miniserie di Mediaset Storia di una famiglia perbene, dove ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Fabrizia Santarelli ha 29 anni, è nata sotto il segno dell’acquario, è alta 182 cm e pesa circa 60 chili.