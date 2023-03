Leonardo Pieraccioni ironizza sul conto da 160mila euro di Salt Bae. Da diverso tempo il popolare attore e regista toscano diverte il suo pubblico con esilaranti video sulle più disparate questioni. Qualche giorno fa, ad esempio, aveva preso di mira le auto elettriche: “Mi hanno dato da provare la macchina elettrica ed è fantastica…”.

Già, ma c’è un problema: “L’unica fregatura della macchina elettrica l’è che se tu c’hai una zia di Montecatini che sta male alle otto di sera devi sperare che lei resista al giorno dopo, se c’hai la batteria al 23%…”. La sua ultima provocazione, invece, riguarda il famoso chef turco Salt Bae che nell’ultimo Mondiale di Calcio ha fatto parlare di sé per essere entrato in campo a festeggiare la vittoria con i giocatori dell’Argentina. Nell’ultimo video, invece, Pieraccioni ha parlato del super conto pagato presso il suo locale di Abu Dhabi.

Qualche mese fa, esattamente a novembre, lo chef Salt Bae ha pubblicato la foto di uno scontrino da 615.065 dirham, ovvero circa 161.358 euro, per una cena presso il suo locale Nusret Galleria Restaurant ad Abu Dhabi. Ebbene Leonardo Pieraccioni, con la consueta ironia, ha commentato riferendosi allo chef: “L’è quello che ti serve la ciccia che ti batte il sale sul gomito e poi ti cade nel piatto…”. “Tutti si son scandalizzati, è troppo! È troppo! – le parole dell’attore – io invece sono andato a vedere voce per voce, ragazzi…”.

“Due braciole dorate 1450 euro, ma vuoi mettere? Ma scusa, metti anche che te ne rimane un pezzettino sotto il ponte, che un tu non te ne accorgi e dopo due o tre giorni lo risputi, tu lo puoi rivendere. Tanto in banca non ti danno nulla, ma un pezzettino di braciola tu lo rivendi e ti compri il motorino“.

“O se non te la mangi tutta fai un doggy bag e invece di regalare la solita catenina d’oro alla cugina per la comunione, le regali mezza braciola dorata”. E che dire del vino? “Cinque bottiglie di Petrus 86mila euro. Io me la immagino una famiglia che si chiede se bere il vino o comprare il bilocale alla bambina che si sposa”. Queste alcune delle portate ordinate per il conto da 161mila euro: due bistecche Golden Sirt, con oro alimentare, da 1.184 euro, due Golden Ottoman da 1.448 euro e due Golden Istanbul da 2.370 euro, sette bottiglie di Petrus, di varie annate, dai 2.000 euro in su l’una.

“Mi sembra che – conclude Pieraccioni – anche eticamente, Salt Bae sia una persona apposto”.

