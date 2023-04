Ex allieva di Amici sbarca su OnlyFans. Negli ultimi tempi la piattaforma digitale, dove gli utenti possono caricare contenuti video e guadagnare dagli abbonamenti dei seguaci, i fan appunto, sta attirando sempre più vip, modelle e compagnia. Recentemente, ad esempio, anche la modella e showgirl quarantenne Ayda Yespica ha deciso di utilizzare questo servizio per mostrare, dietro pagamento, le sue grazie anche in pose super bollenti.

Il suo abbonamento costa 25 dollari al mese e l’ex del Bagaglino si è descritta così: “100% venezuelana, living in Milan. Così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte. Chattiamo, sono eccitata di condividere la mia vita privata con te“. Proprio in queste ore si è scoperto che pure un’ex concorrente di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e che è giunto in questo periodo alla fase finale, ha deciso di entrare in Onlyfans.

Chi è la cantante ex Amici che è sbarcata su Onlyfans

L’ex concorrente di Amici che ha deciso di sbarcare su Onlyfans è Federica Carta. La cantante si classificò al terzo posto, vincendo il Premio Vodafone, nella sedicesima edizione del seguitissimo programma Mediaset. Per lei, dopo l’esperienza tv, è iniziata l’ascesa anche nel mondo della musica. Ha infatti iniziato a collaborare con Shade e il loro pezzo “Irraggiungibile” ha scalato le classifiche di vendite: per lei sono arrivati un disco d’oro e tre dischi di platino.

È stata la stessa Federica Carta a fare l’annuncio con un tweet in cui fa sapere: “Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”.

Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto — Federica Carta (@FedericaPaper) April 17, 2023

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 col brano “Senza farlo apposta” sempre in coppia con Shade e il quarto album preceduto dal singolo “Bullshit” erano in tanti a chiedersi che fine avesse fatto Federica Carta. Ebbene ora l’ex Amici torna a farsi sentire – e vedere – grazie alla piattaforma Onlyfans dove, vale la pena ribadirlo, non è obbligatorio presentarsi in bikini o con scene sexy. Vedremo se anche qui la cantante riuscirà ad avere successo. Buona fortuna!

