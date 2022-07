Cucina, tre ricette salva euro (senza rinunciare al gusto) che puoi fare in pochi minuti

Ricette economiche e come farle senza rinunciare al gusto. Quelle che vi proponiamo di seguito sono tre ricette anti spreco e facili da fare. Un antipasto, un primo, un secondo che vi consigliamo di provare.. Come antipasto non potete non provare sono le polpette di zucchine. Per quattro persone, grattugiate 10 zucchine grandi dopodiché versate il composto in una ciotola. Unite due uova, due cucchiai di pane grattato, due di formaggio parmigiano, (se volete anche 100 grammi di ricotta) sale e pepe. Con le mani create delle polpette e passatele nel pane grattato. Quindi in forno per 25’ a 180 gradi se il forno è ventilato.



190 se è statico. Se invece siete amanti del fritto potete friggerle in un pentolino con olio di semi. Per il primo, ideale per il periodo estivo è l’hummus di ceci. In un mixer mettete due scatole di ceci da 330 grammi in scatola scolati. Azionate il mixer e frullate regolando la velocità fino ad ottenere un composto compatto. Aggiungete al bisogno 2-3 cucchiai di acqua per raggiungere la consistenza desiderata. Adagiate il composto in un recipiente.





Ricette economiche e come farle: la frittata di maccheroni



Quindi condite con paprika, olio, sale, prezzemolo, aglio e 80 ml di succo di limone. Passate di nuovo il prodotto del mixer, adagiate di nuovo nel composto e lasciate riposare. Se volete rendere la ricetta più sfiziosa tagliate carote e sedano in modo da creare dei bastoncini e portate in tavola. Per ultima, la regina delle ricette anti spreco: la frittata di pasta. (Leggi anche Gelato al limone, un fresco piacere per la gola)



Un piatto unico tipico della cucina napoletana realizzato con pasta, anche avanzata, unita a uova e formaggio successivamente cotta in padella dove si gli ingredienti si legheranno e formerà la tipica superficie dorata e croccante. Mettete in una ciotola 350 gr di spaghetti oppure pasta che preferite, unite 4 uova, 4 cucchiai di parmigiano.



E ancora: 80 grammi di pancetta affumica e 4 cucchiai di latte ((se la pasta è del giorno di prima, è stata conservata in frigo e risulta troppo attaccata e dura). Quindi prendete una pentola abbastanza capiente, versate un filo d’olio sul fondo e una volta scaldato versate il composto: cuocere cinque minuti per parte e servire in tavola.

