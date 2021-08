Tonno in scatola, la classifica delle migliori marche che troviamo al supermercato

Non è la prima volta che Altroconsumo stila una classifica in relazione a un determinato prodotto acquistabile al supermercato. In questo caso si sono focalizzati sul tonno in scatola che è un alimento di larghissimo consumo e non potrebbe essere altrimenti. Come sapete, il tonno è un prodotto altamente proteico, a lunghissima conservazione e da abbinare a tantissime ricette, sopratutto d’estate. Tuttavia sul mercato sono decine e decine le marche tra cui scegliere.

Qual è però il migliore? A questo punto è molto utile la classifica di Altroconsumo dei migliori prodotti disponibili sul mercato italiano, in base a tre caratteristiche principali: la completezza delle informazioni sull’etichetta, le caratteristiche organolettiche (sapore, odore, aspetto, consistenza) e la sicurezza (freschezza della materia prima, contaminazione di metalli, presenza di istamina).

Asdomar Tonno trancio intero all’olio di oliva 100 g

Tonno, il migliore secondo Altroconsumo

Secondo l’associazione di consumatori, la marca migliore per il tonno in scatola è As do Mar: l’azienda sarda conquista il primo e il secondo posto della speciale classifica, con due diversi prodotti. Ma vediamo la classifica completa dei migliori tonni in scatola secondo Altroconsumo: 1) As do Mar, a trancio intero; 2) As do Mar, all’olio di oliva; 3) Selex; 4) Callipo; 5) Fratelli Carli.





Al posto 6) Rio Mare, tonno all’olio di oliva pescato a canna; 7) Consorcio, all’olio di oliva; 8) Conad Piacersi Leggero; 9) Nostromo; 10) Angelo Parodi, trancio di in olio di oliva; 11) Rio Mare, all’olio di oliva; 12) Nostromo Basso in Sale; 13) Ardea; 14) Palacio de Oriente, in trancio; 15) Mare Aperto; 16) Coop Leggero.

Al 17) Rio Mare Leggero; 18) Nixe (Lidl); 19) Mareblu Leggero; 20) Mareblu Vero Sapore; 21) Carrefour a pinne gialle; 22) Pescantina, tonno all’olio EVO biologico; 23) Maruzzella, all’olio di oliva; 24) Athena (Eurospin). Naturalmente nella lista stilata da Altroconsumo ne mancano tantissimi, questa quindi è solo un’idea di massima sul panorama nazionale del tonno venduto.