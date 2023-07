Un intervento di chirurgia estetica andato male per cui sta ancora pagando le conseguenze. Un vero e proprio “incubo” per la nota attrice, ora sfigurata dopo essersi sottoposta a un tentativo di ricostruzione del naso, in seguito al collasso del suo setto nasale avvenuto per gli anni in cui ha fatto un abuso di droghe. “Non riuscivo a credere a quello che mi era stato fatto”, ha raccontato più volte la 49enne ai media inglesi. Ha spiegato nel dettaglio cosa è successo e non ha problemi a farsi vedere su Instagram così come sui giornali in attesa di un nuovo intervento di correzione facciale.

L’operazione fallita risale ad aprile scorso. Daniella Westbrook, volto noto della serie tv inglese EastEnders, è volata in Turchia e lì si è sottoposta all’intervento che però non ha avuto l’esito sperato, come spiega a OK!Magazine, che pubblica anche le foto post intervento. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Si chiama lifting chirurgico del filo ed è un intervento mininvasivo che prevede che dei fili vengano introdotti attraverso aghi sottilissimi e indolori e posizionati in modo da ricreare una sorta di rete sottodermica, senza tagli né cicatrici.

L’attrice sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica

Nel caso dell’attrice che è anche mamma di due figli, l’intervento prevedeva l’utilizzo di punti di sutura temporanei per produrre un sollevamento della pelle e un trasferimento di grasso, nel tentativo di riparare un precedente intervento chirurgico già fallito. “Non so come sia andata così male”, ha spiegato Danniella Westbrook a OK! Magazine.

“Penso che sia stato un problema di comunicazione. Vorrei solo non essere mai andata in Turchia. Non mi sottoporrò mai più a un intervento chirurgico all’estero”, ha continuato aggiungendo che ora pagherà circa 500mila euro per un ultimo intervento di correzione facciale. Ma prima è impegnata nell’organizzazione delle sue nozze.

Entro la fine dell’anno l’attrice 49enne ha intenzione di sposare il suo fidanzato David. L’uomo verrà rilasciato nei prossimi mesi dal carcere e lei sta già provando gli abiti per convolare a nozze. “Ci sposeremo all’estero, non posso dire molto di più, ma non vedo l’ora di diventare sua moglie”, ha concluso Daniella Westbrook al magazine.