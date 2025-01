Tragica notizia per il principe William. Il 2024 è stato un anno difficile per il primogenito di Carlo e Diana. La malattia del padre e quella che ha colpito la moglie Kate Middleton hanno messo a dura prova la sua tempra e il suo carattere. Tuttavia la famiglia reale ha dimostrato di sapere essere unita nel momento del bisogno. I sudditi si sono stretti intorno a loro e nelle ultime settimane sono arrivate buone notizie.

Re Carlo ha annunciato che nel 2025 avrebbe ripreso i suoi viaggi e le visite istituzionali, mentre Kate Middleton ha fatto sapere di aver terminato positivamente la chemioterapia. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, è arrivata una terribile notizia per William. E anche in questa occasione la moglie Kate non ha fatto mancare il proprio sostegno al principe.

La tragica notizia dopo l’attentato di New Orleans

A Capodanno c’è stato un attentato a New Orleans. Un uomo, un veterano dell’esercito americano, Shamsud-Din Jabbar, ha travolto la folla a Bourbon Street con il suo pick-up: il tremendo gesto ha provocato la morte di 14 persone e il ferimento di almeno 39. Tra le vittime c’è anche il giovane Edward Pettifer, di soli 31 anni.

Edward era il figliastro di Alexandra Pettifer, prima Tiggy Legge-Bourke, e cioè la tata che si è presa cura del principe William e del principe Harry dal 1993 al 1999. La donna seguì da vicino i due giovanissimi nel difficile periodo dopo la morte della mamma, la principessa Diana. Edward era il primogenito di Charles Pettifer, ex ufficiale delle Coldstream Guards, nato dal primo matrimonio con Camilla Wyatt, figlia di un allevatore di cavalli da corsa.

Col tempo William e Harry non hanno avuto più bisogno di una tata, ma la famiglia Pettifer è rimasta sempre molto legata ai reali. In una storia Instagram il principe e la moglie Kate hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Edward: “Catherine e io siamo rimasti scioccati e rattristati dalla tragica morte di Ed Pettifer. I nostri pensieri e le nostre preghiere rimangono con la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco“.

