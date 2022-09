La regina Elisabetta ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi sudditi e nel resto del mondo con la sua morte, ma ciò che è emerso in queste ore è clamoroso. C’è una teoria, secondo la quale la bara della monarca sarebbe vuota e non conterrebbe quindi la sua salma. La notizia è di quelle davvero inaspettate, ma c’è chi sia convinto di tutto questo. Non a caso sono riportati diversi commenti da parte di utenti, i quali hanno rivelato nei minimi dettagli cosa starebbe realmente succedendo in queste ore.

Per la regina Elisabetta la morte in sé non è l’unica notizia predominante, così come non lo sono nemmeno i funerali previsti per il 19 ottobre. A rubare la scena è questa voce che parla della bara della sovrana completamente vuota. C’è chi ha bollato tutto questo come teoria complottista, ma ci sono delle persone che hanno voluto esprimere la loro opinione. E sono certi che quello che sta succedendo non sarebbe affatto la verità, con Elisabetta II che potrebbe ancora essere viva e vegeta.





Regina Elisabetta, la voce dopo la sua morte: “La bara è vuota”

Il colpo di scena sulla regina Elisabetta dopo la sua morte è servito. Innanzitutto è stato il sito inglese Mumsnet, a rivelare secondo Newsweek che la bara della monarca sia vuota. Poi a dire la loro sono stati soprattutto gli esponenti di QAnon, che da tempo puntano su tesi complottiste. Ma a far scalpore sono alcuni commenti di utenti Twitter, come il seguente: “Penso che abbiano già seppellito la regina e stiano solo portando in giro una bara vuota”. Poi un altro post ha lasciato ancora di più a bocca aperta.

C’è dunque chi ha postato: “La regina è sana e salva in una camera mortuaria da qualche parte fino al giorno del suo vero funerale. Mi dispiace deludervi ragazzi”. Addirittura Ally-Q dei QAnon ha voluto soffermarsi su un altro dettaglio: “WP: Witness Protection (protezione testimoni). 45: Donald Trump (45esimo presidente Usa). 97: anno in cui Diana “morì”». Persino il naturale stropiccio della bandiera che ricopre il feretro è un messaggio inequivocabile: «Bandiera stropicciata = Traditore»”. Tutte queste teorie non hanno comunque basi ufficiali o solide.

Crowds applaud as Queen Elizabeth II's coffin arrives at Buckingham Palace, to be greeted by King Charles III, Princes William and Harry and other Royal Family members https://t.co/YnqThkzD13 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 13, 2022

La teoria del complotto migliore di sempre? pic.twitter.com/sUl1CbIIN1 — Simone Fontana (@simofons) September 14, 2022

Intanto, poche ore fa c’è stato un fuoriprogramma. Paura alla veglia per la regina Elisabetta II, quando una delle guardie reali impegnate nel turno di sorveglianza alla bara ha iniziato a barcollare, ha provato a reggere ma, come si vede dal video poi diventato virale sui social, finisce per accasciarsi a terra, cadendo di faccia dalla pedana e sbattendo contro il pavimento di pietra.

